¿En México tiembla más en septiembre?, esto explica la UNAM

México ha sufrido de múltiples sismos que han castigado severamente distintos estados de la República, entre ellos CDMX, la cual ha sufrido distintos episodios traumáticos en septiembre como en 1985, 2017 y más recientemente en 2022. ¿Por qué parece que tiembla más en el mes patrio?, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo explica.

De acuerdo con Earthquakelist , México fue el segundo país del mundo con mayor actividad sísmica durante el 2023, sólo por debajo de Chile. Y es que México se encuentra entre la interacción de cinco placas tectónicas: la del Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y la de Cocos.

La UNAM explica que en el territorio mexicano se dan más de 15 mil sismos durante un año, es decir, al día el piso se mueve más de 40 veces. Estos movimientos no suelen percibirse, pues la gran mayoría de estos son menores a magnitud 4.

Ciencia El sismo que podría venir de la brecha de Guerrero: sin registro de temblor desde 1911

Una situación que ha generado cuestionamientos y teorías, son los múltiples temblores que han azotado al país en septiembre, los cuales han marcado a la memoria de los mexicanos, como:

Sismo del 19 de septiembre de 1985

Sismo del 7 de septiembre de 2017

Sismo del 19 de septiembre de 2017

Sismo del 19 de septiembre de 2022

Muchos consideran que tanta coincidencia no es posible, que dicha situación debe tener una explicación que aún no se encuentra, no obstante, expertos de la UNAM rechazan esa teoría.

¿En septiembre tiembla más en México?

De acuerdo con sismólogos e ingenieros de la UNAM, en México no tiembla más en septiembre, aunque se tenga la percepción de que así sea, esto debido a los últimos temblores ya mencionados. Los cuales aclaran que dicha sensación de que tiembla más en el mes patrio desaparece si se miden los sismos a una escala mucho mayor que la humana, como muestran los registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), realizados desde hace 111 años.

El mes con mayor frecuencia de movimientos telúricos es diciembre, pero esto no quiere decir que sus temblores sean los más severos Explicaron expertos de la UNAM en una conferencia de prensa realizada en 2021

Al respecto, Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN) explicó que “si nos guiamos por la historia de los sismos importantes, nos daremos cuenta que esta distribución no tiene un pico en septiembre, si es que la muestra se toma suficientemente amplia”.





¿Sabes qué hacer en caso de sismo?

Compartimos información que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres CENAPRED ha publicado sobre las acciones a seguir en caso de SISMO. pic.twitter.com/y4oFRZyrW9 — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) January 15, 2022





¿Puede volver a temblar el 19 de septiembre?



El 19 de septiembre se ha consagrado como un día non grato en la memoria mexicana, pues en casi 39 años, se ha repetido un sismo de magnitud 7 o mayor en dicha fecha, 1985, 2017 y 2022; con consecuencias mortales en los primeros dos.

De hecho el el Servicio Sismológico Nacional (SSN) explica que dicha situación es inverosímil, pues el 19 de septiembre es el único día del año que registra tres sismos de tales características. Aunque, sí hay fechas que registran dos sismos con las mismas características.

El sitio Ciencia UNAM detalla que desde 1985, han habido al menos 21 sismos de igual o mayor magnitud que el de dicho año, pero ninguno con los daños devastadores de ese fatídico temblor, por lo mismo, este suceso es un antecedente que se recuerda de inmediato.





ASÍ LUCIÓ LA #CDMX A INICIOS DE 1986, meses y meses después del gran sismo del 19 de septiembre de 1985. Ruinas monumentales recordaban a los capitalinos sobre la tragedia que causó la muerte de alrededor de 10,000 personas. Los escombros seguían bloqueando las banquetas y los… pic.twitter.com/0XQOyhXVNT — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) May 25, 2024





Sobre si puede volver a temblar un 19 de septiembre, claro que es posible, pues un temblor se puede dar en cualquier momento y hora del año. Lo que hay que analizar es qué tan probable es que suceda, situación que expertos de la UNAM ya han realizado.

"Las probabilidades también pueden ser más bajas que, por ejemplo, la probabilidad de que un cometa o asteroide de ∼2 km de diámetro choque con la Tierra, que una persona tenga el corazón del lado derecho, la probabilidad de ganar la lotería 6/49 o de ser atacado por un tiburón”. dijo el doctor Miguel Ángel Jaimes, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, antes de que se diera un tercer sismo un 19 de septiembre en 2022.

Había una probabilidad de 0.026 por ciento, es decir, casi imposible y aún así se dio, dicho sitio web de la máxima casa de estudios explica que es como si existieran 100 millones de taxis en la Ciudad de México y sólo 2 de ellos quisieran llevarnos a nuestro destino.

La probabilidad de que vuelva a ocurrir un sismo de tal magnitud por cuarta ocasión en 19 de septiembre es aún menor que el porcentaje de 2022, no obstante, no quiere decir que no pueda volver a suceder.

(ADVERTENCIA EL VIDEO CONTIENE SONIDO DE ALERTA SÍSMICA)





Brecha de Guerrero, un latente riesgo de sismo

El Servicio Sismológico Nacional aclara que, a medida de que pasa el tiempo sin un temblor en una región sísmica, mayor es la probabilidad de que ahí ocurra uno. Escenario que introduce la famosa brecha de Guerrero, la cual abarca de Acapulco a Petatlán en la Costa Grande de Guerrero.

El SSN detalla que entre 1899 y 1911, en la Brecha de Guerrero ocurrieron 4 sismos de grandes magnitudes, siendo los de 7.5 y 7.8 los más destacados. De dicho suceso han pasado 112 años sin actividad sísmica en la región mencionada, por lo que, es alta la probabilidad de que se pueda dar un sismo de grandes magnitudes.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Al respecto se han realizado múltiples estudios, tanto nacionales como internacionales, los cuales han concluido en que la Brecha de Guerrero podría ser sacudida con un sismo de magnitud mayor a los 7.5 grados, los cuales podrían generar severos daños en múltiples estados de la República, incluida la Ciudad de México.

Es importante tener consciencia sobre los riesgos de vivir en un país con alta actividad sísmica como México, por ello es fundamental desarrollar una cultura de prevención y tomar con seriedad las medidas de precaución como los simulacros.