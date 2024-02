¿No se debe decir elles o ellxs? Los países que se oponen al uso del lenguaje inclusivo

El lenguaje inclusivo se ha utilizado como una forma de expresión de forma oral o escrita en la que se busca no discriminar a un sexo o identidad en particular y también para no perpetuar estereotipos de género.

Debido al impacto que tiene el uso de lenguaje en nuestro desarrollo como sociedad es que surgió esta forma de expresión, la cual ha causado también diversos debates que han originado que países como Argentina decidan aplicar una prohibición sobre su uso.

Las instituciones culturales dedicadas a la regularización lingüística han discutido su empleo en múltiples oportunidades; en el caso de la RAE especificó en su Informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, publicado en 2020, que el uso de letras y simbologías como e, x, y @ como supuestas marcas de género inclusivo son innecesarias.

Mundo Lenguaje incluyente: Cómo iniciarnos en ese arte

¿Qué países han prohibido el lenguaje inclusivo?

De acuerdo con la prensa francesa, en 2021 se prohibió la escritura con lenguaje inclusivo en las escuelas de Francia bajo el argumento de que “constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la palabra escrita”.

Un caso similar ocurrió en Uruguay, pues apenas en 2022 se presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo la prohibición del uso de lenguaje inclusivo en la administración pública y los centros educativos públicos y privados.

En este caso, la diputada Inés Monzillo argumentó que el lenguaje inclusivo "es una moda y las modas no están para enseñarse en las escuelas".

Chile es otro país latinoamericano que no se quedó atrás en las propuestas que buscan prohibir el lenguaje inclusivo. En 2021 se propuso una modificación en la Constitución "que desnaturalicen el lenguaje en la educación parvularia, básica y media".

Incluso esta iniciativa tiene como antecedente la propuesta que se hizo en Francia "en aras de un correcto uso del lenguaje y salvaguardar la integridad psicológica de la niñez".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por tanto, prohibir el lenguaje inclusivo ha implicado que se dejen de usar expresiones que no son aprobadas por instituciones como la RAE, pues usar una x, e o el sínbolo @ no se considera necesario. Estas medidas se han adopatado generalmente para evitar su uso en el sector público y educativo.

Con información de EFE