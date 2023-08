¿En un ave o una planta? la extraña especie en Australia con forma de colibrí

La crotolaria cunninghamii es un arbusto de origen australiano que por su parecido a los colibríes, también es llamada "flor de pájaro verde" que crece hasta cuatro metros en áreas sumamente áridas, lo cual resulta curioso tomando en cuenta que en esas aves son endémicas del continente americano.

Al crecer, la flor toma un color verde brillante y sus hojas forman la silueta de dicha ave con sus alas extendidas y su pico adherido al tallo central de la cabeza de la flor, justo como si extrajera el néctar para alimentarse.

La Universidad de Arizona, escuela que resguarda algunos ejemplares de esta planta, explica que el arbusto lleva el nombre del botánico que la descubrió en el siglo XIX, Allan Cunningham, y dicha especie puede ser utilizada con fines medicinales como disminuir hinchazones o infecciones oculares.

The leaves of this Australian plant look like green hummingbirds. 💚💚💚💚 pic.twitter.com/RkBTN405EP — Nicole Sjamaan🪶 (@SjamaanN) April 2, 2022

Por su parte, Herbario de Australia Occidental detalla que la planta crece en varias zonas de dicho país y la temporada perfecta para verla es previo al inicio del verano y al contrario de otras especies, no está en peligro de extinción.

¿Ésta es la única planta que parece ave?

Alrededor del mundo, hay más de una especie de planta que podría asemejarse a otra del reino animal, como es el caso de la "Flor ave del paraíso", originaria de África del Sur, de acuerdo con el Instituto de Ecología (Inecol) lleva ese nombre por sus brillantes colores, que se parecen a las verdaderas “aves del paraíso”, pájaros de bello plumaje nativos de Nueva Guinea.

La "Flor ave del paraíso" lleva su nombre por sus brillantes colores. | Foto: Inecol

Antes de florecer, las "magnolias chinas" también toman un gran parecido con un ave que pareciera estar reposando en sus ramas, el Inecol detalla que actualmente casi todas las especies de magnolias están en peligro de extición.