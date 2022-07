Encuentran a cerca de 100 lomitos salchicha hacinados en criaderos ilegales

En dos criaderos ilegales de Argentina fueron encontrados cerca de 100 perros de raza Dachshund, conocidos coloquialmente conocidos como “perros salchichas”.

El operativo se realizó en una construcción en Temperley, provincia de Buenos Aires, Argentina. El hallazgo fue posible gracias a una serie de denuncias que ya se venían haciendo desde hace tiempo contra el dueño del criadero, Pablo Goñi.

Te recomendamos: Zoonosis: ¿qué es y por qué el 6 de julio será el día mundial?

Fueron los mismos vecinos quienes señalaron a Goñi de vender perros enfermos, algunos con moquillo e incluso con parvovirus. Algunos compradores señalaron que los perros al llegar a los hogares fallecían a los pocos días.

Había cerca de 97 perros en malas condiciones

Desde perritas adultas, hasta cachorros, los perros salchicha fueron encontrados en pésimas condiciones de salud y tenían que convivir con heces y orina, indicó personal del Hospital de Mascotas para autoridades del municipio de Lomas de Zamora.

Muchos de los perros fueron encontrados con problemas en la piel, oculares, sin vacunas y no tenían agua ni comida, incluso algunos con las cuerdas vocales cortadas, en general, estaban en mal estado.

"Gracias al trabajo en conjunto con la fiscalía número 6 de lomas de Zamora , la DDI de lomas, el Doc @alfredo_carrillo_99, mi compañera @nati.alanis y la dirección veterinaria de la policía de la provincia" pic.twitter.com/TAvrpFhIjm — Hernán Huarte (@HernanN_N) July 7, 2022

“Hace un mes y medio hice la denuncia a la Fiscalía 6 de Lomas de Zamora, adonde llevé fotos y videos tomados con nuestros drones, no dejando duda alguna sobre la situación lamentable de esos perros que subsisten en un criadero clandestino”, explicó el activista Fernando Pieroni.

Entre los testimonios está el de Carolina, quien recibió a Canela, una cachorrita que murió a los cuatro días de llegar a su nuevo hogar. A pesar de que fue poco el tiempo que pasó con ella afirma que siempre la llevará en corazón.

"Fue mi historia y la de muchos. Me siento destruida, aunque al mismo tiempo me siento feliz por el allanamiento. Logramos algo que hace mucho tiempo venimos buscando entre muchas personas que sufrimos muchísimo", dijo para el medio El Clarín.

Hacinados, enfermos, mudos. Viven entre excrementos y orines.

Estamos rescatando de una fábrica de perros.

Ellos no pueden verbalizar su sufrimiento.

Pero sus ojos hablan.#Adoptanocompres

Ayudanos a difundir 🙏 pic.twitter.com/EQWzNx5kg4 — El Campito Refugio (@elcampito) July 7, 2022

Otra de los entrevistados dijo que él nunca llegó a recibir al cachorro ya que falleció antes de ser entregado. A pesar de ello no le fue devuelto el dinero, "No me interesó denunciar para recuperar el dinero. Más allá de lo triste que es la situación, me quedo con el alivio de no haber recibido al perro, hubiera sido muy traumático", explica.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tras el rescate de los perros, estos quedarán a cargo del activista Fernando Pieroni quien acordó ser el "depositario legal" de los perros una vez concluya el allanamiento, según detalló a El Clarín.