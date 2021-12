Estas son las cinco canciones que no pueden faltar en Fin de Año

Al igual que la navidad, las celebraciones por el año nuevo representan un significado especial para las personas.

Esto se ha reflejado a lo largo de varias décadas en innumerables canciones populares que no pueden faltar en estas fechas en las reuniones familiares, ya sea para bailar o simplemente para escuchar y reflexionar sobre su mensaje.

En el caso de México no puede faltar la tradicional canción de origen veracruzano denominada “El Viejo”, que ha tenido diferentes versiones y adaptaciones, pero también no se puede pasar por alto la melodía de El Año Viejo, con la cual varias generaciones han bailado, pese a que debido a la pandemia de Covid 19 a través de redes sociales se ha mencionado la necesidad de “prohibirla” por lo contradictorio que resulta la frase “Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas”.

De cualquier modo, esta es una lista con las 5 principales canciones para escuchar y disfrutar la noche de este 31 de diciembre y durante el primer día del 2022.

1. Un año más

Un año más, es el título del tercer sencillo (doble) nota 1 de la banda española de pop, Mecano, que se extrae del álbum Descanso dominical (1988).

Este sencillo se promocionó en la radio simultáneamente con el de Mujer contra mujer a partir del día 5 de diciembre de 1988, convirtiéndose en muy poco tiempo en uno de los temas más representativos de los que conforman el álbum.

Es una canción hecha en tecno-pop, compuesta por Ignacio Cano en ritmo de medio-tiempo. La canción habla acerca de la celebración de una Nochevieja desde la Puerta del Sol de Madrid.

2. El Viejo

¿Quién no ha escuchado los famosos versos? “Una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijo, que ha dejado hijo, Para el año nuevo”.

Esta tradicional melodía tiene su origen en el estado de Veracruz y ha tenido varias adaptaciones a lo largo de los años, y en ocasiones se suele improvisar los versos sobre la melodía.

Además se caracteriza por las coreografías que realizan grupos de danza tradicional, con personajes ataviados con el traje de viejo.

3. El año que vendrá, querido amigo

Es una canción escrita por el italiano Lucio Dalla y que fuera interpretada por el cantante mexicano Emmanuelle en su sexto álbum de estudio grabado denominado En la Soledad, que fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico RCA Víctor en 1983. El álbum fue grabado en Italia; aunque mezclado y masterizado en México.

4. El año viejo

La famosa canción que se escucha cada año en fiestas y bailes, no puede faltar para despedirse con añoranza el año que termina, y esta es su historia.

La canción interpretada por Tony Camargo y compuesta por el colombiano Crescencio Salcedo supo reflejar aquellas emociones que sienten en estas épocas, y así convertirse en el favorito de las personas.

La historia del clásico ‘El Año Viejo’ comienza en 1953, fecha en el que se grabó este sencillo que continúa siendo el predilecto de muchos hogares que se despiden del año con ella. El compositor Crescencio Salcedo tocó el corazón de todos a través de su letra que dice:

“Yo no olvido al año viejo que me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra”,

‘El Año Viejo’ es una canción muy popular tanto en México como en España, Italia, Japón y Rusia. A través de los años, el sencillo ha tenido versiones con sonidos más modernos, como la que hizo Yuri, y también tiene su versión al ritmo de la salsa de Gilberto Santa Rosa y Óscar De León.

5. Felicidad (Happy New Year)

Se trata de una canción del grupo sueco Abba dedicada al fin de año en 1980. Se trata de un sencillo publicado en algunos países para la víspera de año nuevo. En 1999 se volvió a lanzar para promocionar charts europeos. Además el grupo A*Teens creó en ese año una nueva versión.

Todavía en la actualidad muchos países retransmiten la canción cada Nochevieja y vuelve al top ventas.

