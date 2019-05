Solitario, el favorito "Godín" entra al salón de la fama del videojuego

El Solitario de Windows durante casi tres décadas ha fungido como una herramienta para combatir el aburrimiento en momentos donde se necesita un poco de distracción. Hace dos años formó parte de los finalistas del Salón de la Fama de los videojuegos, este año oficialmente es miembro. The World Video Game Hall of Fame inductees have been announced! Watch the 2019 induction ceremony in the full video on our Facebook page. pic.twitter.com/fwuZtbiNSm — The Strong Museum (@museumofplay) 3 de mayo de 2019

El juego llegó a Microsoft en 1990 con el Windows 3.0 y desde entonces se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas del sistema operativo en toda la historia, incluso ha sido traducido en 65 idiomas y cada año son jugadas 35.000 millones de partidas en más de 200 países del mundo.

En Nueva York, el Strong National Museum of Play compartió a sus nuevos miembros del World Video Game Hall of Fame, en esta edición del 2019 fueron doce los finalistas: 'Candy Crush Saga', 'Centipede', 'Dance Dance Revolution', 'Half-Life', 'Myst', 'NBA 2K', 'Sid Meier's Civilization', 'Super Smash Bros. Melee', 'Microsoft Windows Solitaire', 'Colossal Cave Adventure', 'Mortal Kombat' y 'Super Mario Kart'.

The World Video Game Hall of Fame inductees have been announced! Which is your favorite? 🎮 #videogamehall — The Strong Museum (@museumofplay) 2 de mayo de 2019

De los anteriores solo cuatro fueron los elegidos para formar parte del World Video Game Hall of Fame:

1. 'Microsoft Windows Solitaire'

2. 'Colossal Cave Adventure'

3. 'Mortal Kombat'

4. 'Super Mario Kart' That’s a wrap! The inductees to #videogamehall Colossal Cave Adventure, Microsoft Solitaire, Mortal Kombat, and Super Mario Kart. pic.twitter.com/upy85fbQkL — The Strong Museum (@museumofplay) 2 de mayo de 2019

Los cuatro nuevos miembros han marcado de manera significativa la industria de los videojuegos, principalmente Mortal Kombat y Super Mario Kart.

