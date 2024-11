Así es Europa Clipper, la nave de la NASA que busca condiciones para la vida en una luna de Júpiter

Científicos de la NASA lanzaron el 14 de octubre de 2024 la nave espacial Europa Clipper que tiene la misión de analizar las probabilidades de albergar vida en “Europa”, una de las siete lunas de Júpiter.

Este cuerpo celeste está congelado, sin embargo, los expertos espaciales creen que debajo de la capa de hielo hay agua salada, lo que indicaría una posibilidad de hacer de “Europa” un hábitat.

La luna Europa es considerada por la NASA como uno de los lugares más prometedores donde podrían encontrar lugares habitables en nuestro sistema solar.

Ciencia La estrella de Kepler: hace 420 años se registró la última supernova de la Vía Láctea

Europa Clipper fue lanzada por un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy, Florida. Se estima que llegará a la Luna de Júpiter en el 2030.

¿Cómo es la nave espacial Europa Clipper?

Europa Clipper es la nave espacial más grande en una misión planetaria de la NASA.

Tiene paneles solares y antenas de radar, mide cinco metros de altura y tiene una extensión de 30.5 metros.

La nave está diseñada para soportar las grandes cantidades de radiación que emite Júpiter.

Sus componentes electrónicos están protegidos por una bóveda hecha con titanio y aluminio para protegerlos de una degradación.

Se espera que Europa Clipper realice aproximadamente 50 sobrevuelos de "Europa" a altitudes de 25 kilómetros sobre su superficie, en diferentes lugares durante cada sobrevuelo para examinar prácticamente toda la luna.

La nave incluirá cámaras y espectrómetros para crear imágenes de alta resolución y mapas de la composición de la superficie y la atmósfera de "Europa".

También cuenta con un radar de penetración de hielo que buscará agua subterránea y un magnetómetro y mediciones de gravedad para analizar su océano y su interior profundo.

Science is booming! We've successfully deployed the magnetometer boom. Once we arrive at Europa, the Europa Clipper Magnetometer (ECM) aims to confirm that Europa’s ocean exists, measure its depth and salinity, and measure the ice shell's thickness. More: https://t.co/m0fVGoNvz8 pic.twitter.com/BVeXtqv909 — NASA Europa Clipper (@EuropaClipper) November 11, 2024

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Europa Clipper tiene además un instrumento térmico que identificará las zonas de hielo más cálido y posibles nuevos brotes de agua, así como instrumentos para medir la composición de las partículas en la delgada atmósfera de la luna.

Con información de EFE