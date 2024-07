Padres de jóvenes solitarios en Corea del Sur se encierran en "celdas" para entenderlos

Corea del Sur es un país donde muchos jóvenes deciden aislarse de la sociedad por diversos factores como la exigencia laboral y la dificultad que sienten para interactuar con otras personas.

El Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur dio a conocer en 2023, que el 3.1 por ciento de los coreanos de 19 a 39 años son solitarios y viven aislados, es decir, unas 338 mil personas en todo el país, de ellos, el 40 por ciento se retrajo de la sociedad desde la adolescencia, según CNN.

Esta situación se ha convertido en un problema social, pero también en un motivo de preocupación familiar, pues los padres de estos jóvenes no saben cómo acercarse a sus hijos o brindarles ayuda para superar el aislamiento.

¿Cómo son las celdas de la Fábrica de la Felicidad en Corea del Sur?

Para tratar de entender a estos jóvenes, en Corea del Sur, la Fundación Juvenil de Corea y el Centro de Recuperación Ballena Azul, crearon un programa educativo especial llamado: Fábrica de la felicidad.

Este consiste en que 13 padres de familia aprendan durante 13 semanas cómo tener una mejor comunicación con sus hijos.

Los padres, se convierten por tres días en una especie de prisioneros, donde permanecen en total soledad sin dispositivos electrónicos, se les llama “hikikomoris”, un término que se comenzó a usar en el país en la década de los 90 para nombrar a los jóvenes que se apartaban de la sociedad.

Las celdas de aislamiento están ubicadas en Hongcheon-gun, en la provincia de Gangwon, son de cinco metros cuadrados, las paredes no tienen ningún tipo de decoración, y el único que tienen con el exterior es un pequeño cuadro en la puerta de la habitación por donde reciben alimentos, de acuerdo con BBC.

Los padres buscan al finalizar el programa poder comprender lo que sus hijos sienten en el aislamiento y por qué deciden adoptarlo y finalmente poder compartir herramientas que los devuelvan a una vida normal y funcional.

Exigencias académicas y logros profesionales: la presión para los jóvenes de Corea del Sur

La influencer conocida como “Chingu amiga” relató en sus redes sociales los motivos por los que decidió abandonar Corea del Sur. Su historia retrata parte de la exigencia a la que los jóvenes coreanos son sometidos y la obligación que representa ser competitivos y exitosos.





“Cuando estaba en la prepa una vez entré a las seis de la mañana, salí en la tarde y me fui a otro lugar para estudiar. Llegué a mi casa a las 12, me dormí y desperté a las cinco para ir a la escuela otra vez. Dormí tres horas a diario durante tres años. No tuve fines de semana, no tengo un recuerdo de salir con mis amigas o estar con mi familia. Tengo mucho conocimiento, pero eso es algo que lamento mucho en mi vida”, expresó Sujin Kim en su canal de YouTube.