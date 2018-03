Facebook sugiere porno infantil en su buscador y así ha reaccionado la red

Las sugerencias de búsqueda que ha arrojado Facebook al escribir "video de" y "niña" han provocado una serie de cuestionamientos y condenas sobre los resultados.

Todo inició cuando usuarios de habla inglesa de la red social recurrieron a Twitter para compartir las capturas de pantalla de lo que se sugería: el resultado era contenido pornográfico infantil.

De inmediato otros usuarios coincidieron y condenaron que el algoritmo de Facebook estuviera abierto para alentar la pornografía.

NOW THEY HAVE CHANGED IT. Go look now... this pic was from earlier though pic.twitter.com/MBrfxdcmSG — Keisha 👩🏼‍💻 (@FollowKeisha) 16 de marzo de 2018

Luego, los resultados de esta índole brincaron al grupo de habla hispana. Al buscar la palabra "niña" una serie de sugerencias sexuales aparece en cualquier perfil.



De acuerdo con las políticas de Facebook las predicciones de búsqueda ayudan a los usuarios a encontrar la información más relevante para cada uno y se basan en diversos factores, como las conexiones y actividad y en qué tan popular es este término de búsqueda.

Tras este hecho, la red social se ha disculpado. "Tan pronto como nos dimos cuenta de estas predicciones ofensivas, las eliminamos", explicó.

Finalmente añadieron que no ellos no permiten imágenes sexualmente explícitas por lo que se compromete a mantener ese contenido fuera del sitio.