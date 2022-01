Francia despide con emotivo funeral a gemelos Bogdanoff

Grichka e Igor Bogdanoff, conocidos como los gemelos más famosos de Francia, recibieron un último adiós en una gran ceremonia celebrada en la iglesia de La Madeleine, considerada como uno de los símbolos de la capital París. Debido a su impacto dentro de la cultura popular francesa su muerte conmocionó al país.

Los hermanos tomaron relevancia internacional debido a que ambos fallecieron a causa de la Covid-19 solo con unos días de diferencia. Esta importante ceremonia contó con importantes celebridades y miembros de la política, así como con una gran cantidad de público que espero a las afueras de la iglesia para dar el último adiós.

SU EMOTIVO FUNERAL

La ceremonia se realizó el 10 de enero en un evento que tuvo una duración de hora y media, con el sacerdote dando un mensaje en donde realzó su importancia para la difusión de la ciencia en el país. Los gemelos llegaron a la televisión en los años 80 con su programa “Temps X”, uno revolucionario para la época al tratar sobre la ciencia ficción.

Aunque al principio no eran muy llamativos, la gente comenzó a seguirlos por su carisma y por la forma en que difundían los temas científicos para que fueran entendidos por el público. De igual forma, su set de transmisión era una nave espacial y tuvieron de invitados a importantes actores, científicos y otros personajes relacionados con la ciencia ficción de la época.

“Igor y Grichka escanearon el cielo. Su ciencia los guio hacia la existencia de Dios”, expresó el sacerdote durante el servicio. Quien también realizó unas palabras en el evento fue Amélie de Borbón y Parma, la segunda esposa de Igor Bognadoff.

Los familiares de ambos acudieron a la ceremonia, en especial los seis hijos de Igor, mientras que de Grichka no se le conocen hijos o alguna relación matrimonial. Igor tuvo dos matrimonios, pero antes tuvo un hijo de nombre Dimitri producto de su relación con la actriz Genevieve Grad.

Su primer matrimonio fue con la condesa Ludmilla d’Oultremont en 1989, de esta relación nacieron tres hijos: Sasha Maria, Ana Claris y Wenceslas. Sus otros dos hijos fueron producto de su segundo matrimonio con Amélie de Borbón, con quien se casó en 2009, dando paso a los pequeños Constantin y Alexander, de 10 y siete años, respectivamente.

Al funeral asistió la familia de ambos, incluyendo los seis hijos de Igor. Foto: AFP

Dentro de los invitados a la ceremonia especial se encontraron personas de la política como Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, junto a su esposa Carla Bruni. También, asistió el cantante Francis Lalanne, el escritor Pierre-Jean Chalencon, el filósofo Raphael Enthoven, entre otros.

La iglesia de la Mandeleine es un sitio de importancia en Francia, debido a que fue el recinto de funerales de grandes figuras públicas del país como Coco Chanel, Johnny Hallyday, Merlene Dietrich, entre otros.

Después de la especial ceremonia, se informó que serán enterrados el miércoles 12 de enero en una ceremonia privada en Saint-Lary, ubicado al sudeste de Francia y de donde son originarios los gemelos.

Después del funeral, serán enterrados en una localidad en Francia este miércoles. Foto: AFP

SU CASO Y FALLECIMIENTO

Respecto a su fallecimiento, ambos enfermaron de gravedad a mediados de diciembre, por lo que fueron internados en el hospital el mismo día. El primero en morir fue Grichka el 28 de diciembre, mientras que Igor perdió la vida el 3 de enero, ambos tenían 72 años.

Su postura respecto a la pandemia y a la Covid-19 generó mucha polémica en Francia. Aunque su agente no lo quiso confirmar, ambos no habrían recibido la vacuna, pese a que no se oponían a ella, no consideraron que sería necesaria.

Ambos defendían que su estilo de vida sano sería suficiente para combatir la enfermedad. Además, amigos cercanos a ellos señalaron que los gemelos tenían una mayor preocupación sobre los efectos secundarios que podrían provocar las vacunas.

Los hermanos Bogdanoff preparaban su regreso a la televisión antes de su fallecimiento con un nuevo programa, relataron varios medios.

Dentro de las polémicas que vivieron se encuentra una demanda por difamación por las críticas que recibieron sobre sus estudios y doctorado. Una investigación señaló que su tesis sobre la teoría del Big Bang y los vínculos espacio-tiempo no tenía valor científico alguno y solo estaba llena de palabras sin sentido.

También, fueron muy señalados por su cambio drástico en su rostro. Ambos afirmaron que nunca se sometieron a una cirugía estética y que el cambio que se veía lo lograron con experimentos con elementos naturales y gracias a tecnología avanzada.

Grichka e Igor Bogdanoff eran descendientes de la aristocracia austríaca, lo que los llevó a tener una imagen excéntrica y fuera de lo común para quienes los seguían.