Gases de invernadero amenazan al oso polar; reducen la capacidad para sobrevivir de la especie

El cambio climático en el Ártico es un problema que los científicos y ambientalistas han advertido desde décadas atrás, sus efectos negativos podrían generar la extinción de algunas especies como los osos polares.

Hasta el momento, había sido difícil comprobar de una forma cuantitiva si los efectos de los gases de invernadero podían causar daños en la fauna silvestre de la región, pero hay datos que podrían comprobarlo.

La revista Sciencie publicó un estudio que muestra que es posible calcular la medida en que los gases de efecto invernadero aumentarán el número de días sin hielo en los hábitats de los osos polares.

Los científicos del Polar Bears International y de la Universidad de Wyoming también hallaron con este modelo, saber cómo afectarán el porcentaje de crías que alcanza la edad adulta.

El estudio podría significar una modificación en las leyes de Estados Unidos para proteger el hogar de los oso polares en el Ártico, pues podría tener un impacto para reducir las concesiones para explotar combustibles fósiles en la zona.

"Hemos presentado la información necesaria para anular el memorando Bernhardt", dijo a la AFP Steven Amstrup, uno de los autores de la investigación.

Los gases emitidos por la explotación de combustibles crean emisiones de gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura y por consecuencia el derretimiento de los polos en el planeta.

Gases de efecto invernadero y la supervivencia de los osos polares

En épocas del año en donde hay más calor en el Ártico, las capas de hielo se rompen y los osos polares se quedan varados en los bloques sobre el mar, sin posibilidades de cazar grandes presas.

Durante el verano, los osos polares tienen largos periodos de ayuno por el deshielo, sin embargo, las temporadas pueden ser más largas debido a los aumentos en la temperatura, lo que provocaría que los animales tengan mayores lapsos sin alimentos y pondrían en riesgo su vida.

El estudio científico establece las relaciones matemáticas entre las emisiones de gases de invernadero y los días de ayuno de los osos, así como la supervivencia de los oseznos, en 15 de las 19 subpoblaciones de osos polares, entre 1979 y 2020.

De acuerdo con The New York Times, existen alrededor de 26 mil osos polares en el Ártico, identificados en 19 subpoblaciones. Algunas subpoblaciones que habitan en el mar de Beaufort, cerca de Alaska y Canadá, han disminuido ya que el hielo no dura lo suficiente como para que los osos polares puedan cazar comida para ellos y sus oseznos.

Ambientalistas dedicados a proteger a los osos polares pronostican que de no prevenir los efectos del cambio climático, los osos polares se podrían extinguir al final del siglo.

