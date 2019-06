[Video] Este es el nuevo Gears 5 y llega de la mano de Terminator

Una de las obras más emblemáticas de Microsoft hizo acto de presencia en la E3 2019, la quinta entrega de Gears of War fue anunciada y el lanzamiento está más cerca de lo esperado.

Bajo el Título de Gears 5, el estudio The Coalition presenta su más grande obra a la fecha, que también estará disponible en Xbox y PC desde el primer día de lanzamiento en su servicio streaming Xbox Game Pass el próximo 10 de septiembre; por si fuera poco, fue presentado Escape, el nuevo modo cooperativo del juego.

Junto a Halo, Gears of War han sido emblema de la compañía y no podía faltar en esta oportunidad de oro al no tener la presencia de Sony.

Los cabezas del estudio, aseguran que esta entrega será la más importante a la fecha de la franquicia y que estará más concentrada en el modo cooperativo en la que es ahora la nueva protagonista de la trama, separándose de la entrega anterior por un buen margen.