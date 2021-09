Google se pone el sombrero y celebra con Doodle la Independencia de México

Google se unió al festejo del 211 aniversario del inicio de la Independencia de México y este 16 de septiembre el Doodle apareció con sombrero, zarape y pozole, lo que generó un sinfín de reacciones en redes sociales.

El logo "a la mexicana" fue diseñado por Magdiel Herrera y deslumbran sus alegres colores que dan vida a aquellas imágenes representativas del país que conforman la palabra Google: una china poblana, un pozole, una campana, un sombrero con un zarape, un cactus y un músico azteca.

"Feliz día de la independencia! ¡Viva Mexico! México celebra 200 años de independencia y una rica herencia impregnada de siglos de progreso y libertad. #GoogleDoodlePaleta de pintor por el artista invitado Magdiel Herrera", escribió Google sobre este Doodle.

🇲🇽 Happy Independence Day! Viva Mexico! 🇲🇽



Today, Mexico celebrates 200 years of independence & a rich heritage steeped in centuries of progress & freedom 🪅#GoogleDoodle 🎨 by guest artist Magdiel Herrera → https://t.co/NZd7UHohMQ pic.twitter.com/JguHXggzKe — Google Doodles (@GoogleDoodles) September 16, 2021

Y para cerrar con broche de oro, si das clic sobre el Doodle, Google te lleva a encontrar más información sobre esta celebración que enorgullece a todos los mexicanos, mientras disfrutas de fuegos artificiales de color verde, blanco y rojo, que forman la bandera nacional.

Redes "dan el grito" por Doodle de la Independencia

Inmediatamente, las redes sociales se inundaron de gran emoción al ver que Google había dedicado el Doodle de hoy a México. Te compartimos algunas de las reacciones: