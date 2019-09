¿Te quieres sentir (muy) viejo? Nintendo cumple 130 años

Una de las empresas más vanguardistas en el mundo de la tecnología y de la industria de los videojuegos en particular, celebra nada más que su 130 aniversario.

Fue en 1889 cuando Nintendo vio la luz en el mundo y desde entonces el nombre siempre fue llamativo para los japoneses; el día de hoy cumple 130 años en el mercado y la compañía está de fiesta.

La fundación de la Nintendo & Co. Ltd. y Nintendo Playing Card Co. Ltd. inició en un pequeño local de Kioto y en un principio estuvo bajo la dirección de Fusajiro Yamauchi, en ese entonces la compañía se dedicó al entretenimiento y concretamente a las cartas Hanafuda.

Fue hasta 1949 cuando Hiroshi Yamauchi se convirtió en el jefe de la franquicia y decidió diversificar las actividades a comida, transporte público, hoteles y televisión.

Los primeros videojuegos.

Por un largo periodo, la compañía sobrevivió vendiendo cartas y demás juguetes tradicionales de la cultura japonesa. No obstante, con el crecimiento también vinieron problemas con los empleados, sin mencionar los conflictos bélicos en el mundo.

La Segunda Guerra Mundial significó enormes pérdidas para la compañía japonesa, sobre todo por la moral caída de la población nipona. De alguna forma la empresa subsistió, incluso en 1959 creó una línea de cartas con los personajes de Walt Disney, un hito que le permitió permanecer varios años más.

Eventualmente la compañía notó que dependía mucho de las ventas de las cartas enfocadas a un público infantil y que los demás juguetes no tenían el mismo auge. Por lo que decidieron diversificar sus productos, desde vender algunos paquetes de arroz instantáneo, comprar acciones en algunos hoteles del amor y un servicio de taxis denominado Daiya

En 1970, la empresa lanzó al mercado uno de los pioneros de las consolas de videojuegos, el Nintendo Beam Gun, el cual fue un éxito en el mercado japonés. Otros productos que también se vendieron bien fueron la Ultra Hand, la Ultra Machine, la Ultra Scope y el Love Tester, algunos de ellos existen en sus videojuegos como referencia a la época.

Ultra Machine

Casi una década después, fue lanzada una línea de consolas portátiles basadas en la tecnología de las calculadoras, que con el tiempo fueron nombradas Game&Watch.

Durante la década de los arcades, Nintendo lideró por primera vez la industria naciente de los videojuegos con Donkey Kong (Jump Man era el nombre original), desarrollado por Shigeru Miyamoto y el primero videojuego donde apareciera Mario. via GIPHY

Está de más decir que la llegada de Miyamoto a Nintendo fue lanzarlos a la gloria, puesto que después comenzaron a lanzar las consolas… siendo el Famicom la primera de todas.

Y así muchas ideas más llegaron, como el NES, Game Boy, Super Nes, Nintendo 64, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Wii U y Nintendo Switch. via GIPHY

Y grandes títulos como Donkey Kong (1981), Super Mario Bros. (1985), The Legend of Zelda (1986), Metroid (1986), Tetris (1989), Fire Emblem (1990), Star Fox (1993) o Pokémon Red y Blue (1996).

