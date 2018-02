Hallan fémur de perezoso gigante en Colombia

Un fémur de un perezoso gigante fue encontrado durante exploraciones que realizan geólogos y paleontólogos de la Universidad del Norte (Uninorte) en el Caribe de Colombia, informó hoy esa institución.



El paleontólogo Aldo Rincón, profesor del programa de Geología, manifestó que el hallazgo de grandes mamíferos como el perezoso no es tan común en Colombia, pero sí en países del cono sur como Argentina y Paraguay.



Desde mayo de 2017 estos expertos de la Universidad del Norte junto con sus estudiantes han explorado una zona del municipio de Morroa, en el departamento de Sucre, al norte del país, y hasta hoy han encontrado más de 300 muestras fósiles de vertebrados.



Según la Uninorte, el trópico no es el mejor lugar para hallar fósiles en buen estado por las altas temperaturas, las constantes lluvias y el crecimiento excesivo de la vegetación, que hacen que los sedimentos del suelo se alteren evitando que los restos de fauna o flora milenaria sean conservados.



Rincón agregó que "en el país no hay casi nada descrito sobre el vertebrado gigante, así que el descubrimiento permitirá saber cómo se dispersaron y entender cómo esta zona pudo ser parte del hábitat de dichos mamíferos".



También, señaló que la razón por la que los hallazgos se pudieron dar en Morroa es debido a un afloramiento rocoso conocido como "Formación Sincelejo", que preservó a los vertebrados a través del tiempo, ya que se estima que esta fauna fosilizada puede tener entre cuatro y siete millones de años de antigüedad.



Entre los hallazgos se destacan los restos de primitivos perezosos terrestres, cocodrilos, chigüiros gigantes, caparazones de tortugas, vestigios de toxodontes e incluso peces de agua dulce, lo que les da a pensar a los investigadores que la zona pudo albergar una gran corriente de agua en el pasado.



Tras la finalización del trabajo de exploración y extracción de fósiles, la universidad aclaró que serán enviados a un laboratorio en el municipio de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá.



Allí, agregó, se limpiarán para luego ser enviados de regreso a la Uninorte con el objetivo de que los expertos puedan estudiarlos a profundidad, confirmar su edad cronológica y empezar trabajos de paleoecología.



"Por ejemplo, a futuro se podría extraer ADN de los fósiles de perezosos y compararlo con perezosos actuales para saber más de la relación entre ellos o estudiar sus dientes para conocer qué comían", dijo Rincón.



El programa de Geología de la Uninorte quiere avanzar con estos estudios para catalogar cada uno de los fósiles y poder encontrar toda la información sobre ellos con el apoyo de científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), así como del geólogo Carlos Jaramillo, quien en 2016 se convirtió en profesor honorario de la institución.

