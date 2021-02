Cambian nombre al "Señor Cara de Papa" para promover igualdad de género

Hasbro, la compañía estadounidense que fabrica juguetes, anunció que la marca "Señor Cara de Papa" cambia de nombre con el fin de eliminar el término sexista y volverlo género neutro.

La empresa señaló que el objetivo es promover la igualdad de género e inclusión, sin embargo, señaló que esto no significa que la Señora y el Señor Cara de Papa vayan a desaparecer.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ — Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021

La modificación que se le realizará al nombre de la marca será suprimir la palabra "Señor", además cambiará su logotipo y aspectos corporativos.

"Hasbro se está asegurando de que todos se sientan bienvenidos en el mundo de Cara de Papa al eliminar oficialmente el Sr. del nombre de la marca y el logotipo de Sr. Cara de Papa para promover la igualdad de género y la inclusión", indicó la compañía.

Foto: Cortesía | Pixar / Foto: Pixar

Luego de que Hasbro dio a conocer la noticia, en redes sociales se desató la polémica, pues el personaje de Toy Story ha sido uno de los favoritos de los niños durante décadas.

Algunos usuarios de redes celebraron la noticia, pero también hubo quienes mostraron su inconformidad por los cambios, pues señalaron que era "innecesario".