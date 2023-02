Futbol y Cristo: la campaña millonaria que busca promover la religión en el Super Bowl

Por un fin de semana, la NFL se convierte en uno de los deportes más vistos en todo el mundo gracias a la final del Super Bowl.

Este encuentro logra reunir a miles de fanáticos, lo que lo convierte en uno de los eventos mediáticos más importantes de los Estados Unidos. Esto es aprovechado por marcas y empresas de todo tipo, aunque en esta edición, la sorpresa entre los anuncios está la campaña para promover el cristianismo y la figura de Jesús.

Bajo el eslogan "He Gets Us", la campaña ha invertido un impresionante monto de 100 millones de dólares en medios de comunicación desde el año pasado en EU, y durante el partido se emitirá dos anuncios únicamente en ese país.

Es relevante señalar que los anuncios durante el Super Bowl, en promedio, cuestan alrededor de 5 millones de dólares por 30 segundos de transmisión.

¿De qué trata la campaña He Gets Us?

El mensaje de esta campaña religiosa retrata a Jesús como un inmigrante, refugiado, activista por los derechos de la mujer, luchador contra la injusticia racial y la corrupción política. Además, habla de temas actuales como la inteligencia artificial y la justicia social.

De acuerdo con su sitio web, el objetivo de la campaña es llegar a un público diverso, incluyendo a religiosos desconfiados, curiosos y espirituales.

Normalmente, los anuncios publicitarios son sobre películas, productos o programas de televisión, por lo que es raro que la religión sea promocionada durante los anuncios de la Super Bowl. No obstante, los creadores de la campaña "He Gets Us" consideran que es una oportunidad única para llegar a tanta gente de una sola vez.

Diversos reportes señalan que el cristianismo sigue siendo la religión mayoritaria en Estados Unidos, con un 63% de adultos que se definen como creyentes. Sin embargo, este número va en caída entre los más jóvenes, pues un 29% de los estadounidenses se definen como no afiliados religiosamente.

¿Quién está detrás de los comerciales de 'He Gets Us'?

'He Gets Us' tiene como objetivo renovar la imagen de Jesús y alejarla del estereotipo de seguidor cristiano que divide por raza o sexo, y quien está detrás de esto es la organización cristiana The Signatry, financiada por el empresario estadounidense David Green.

It's Game Day! Look out for Jesus in the #SuperBowlLVII 👀@MichaelVick @CharlesWoodson @CharissaT @michaelstrahan @nfl #HeGetsUs pic.twitter.com/rwC1fqJLXI — HeGetsUs (@HeGetsUs) February 12, 2023

Green es propietario de la cadena de tiendas de artesanías Hobby Lobby y se considera un cristiano devoto que suele financiar a candidatos republicanos, como al expresidente Donald Trump.

El empresario ha sido criticado por tener en la Corte Suprema varias situaciones legales en los que ha apoyado leyes anti-LGBT y antiaborto en virtud de la libertad religiosa.

En total, la organización ha gastado cerca de mil millones de dólares en anuncios, y estrategias de marketing para promover una nueva versión de Jesús que sea más plural, aunque es controversial con otros temas.