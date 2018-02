Hija del Piojo Herrera advierte bélica: si un día atropello a alguien, será un motociclista

“Si algún día atropello a alguien va a ser a un motociclista”, dijo Mishelle Herrera, hija del ‘Piojo’ Herrera, al lanzarse en contra de los capitalinos que circulan por las calles de la Ciudad de México en su ‘caballo de acero’.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, ‘La Pioja’ expresó su enojo porque un motociclista golpeó el retrovisor de su camioneta.

“Me cagan los motociclistas, me cagan, uno amanece de buenas y luego están estos pen… que van como en medio del carril, este no puede pasar, pero soy fan de hacer esto que no puedan pasar, me cagan al grado que uno me acaba de golpear el retrovisor, porque no lo dejé pasar”.

Momentos antes de finalizar la grabación, Mishelle aseguró que si algún día atropella a alguien será un motociclista.

“Aparecen de la nada, ¿Por qué te crees ‘Superman’? la carrocería del coche eres tú”, señaló.

Hija del Piojo Herrera contra motociclistas