Hombre confiesa por Facebook Live haber apuñalado a su esposa

Un hombre confesó por medio de Facebook Live que había apuñalado a su esposa.

En el video Abu Warman muestra su mano llena de sangre, así como su rostro salpicado por la misma, detallando lo que había hecho con su mujer.

"Fui con mi esposa. Traté de arreglar las cosas y ella me corrió. Así que la apuñalé. La apuñalé con un cuchillo 3 o 4 veces. Si se murió o no, no lo sé".



Para finalizar su transmisión, el sujeto se dirigió en general a las mujeres y les dio este mensaje: "A todas las mujeres allá afuera, eso es lo que se ganan por engañar a sus esposos".

La grabación fue subida a la plataforma de videos Youtube por el canal Tedik TV.

Hasta el momento, no se sabe si las autoridades han detenido al hombre o si han empezado con la investigación correspondiente.

/afa