¿Qué es un huracán categoría 5, potencialmente catastrófico y cuáles son sus efectos?

El huracán Beryl impactará dos veces en México. La primera el jueves por la noche en la Península de Yucatán y, una segunda ocasión, en el Golfo de México entre la noche del domingo o lunes. Este fenómeno meteorológico impactó a los expertos por la rapidez en la que se convirtió en huracán categoría 5.

La categoría 5 del huracán Beryl corresponde a la escala de Saffir-Simpson, la cual se compone de categorías basadas en la presión central incorporada y la marea de tormentas, para tener precisión sobre su intensidad, pues antes solo se basaban en los vientos.

Beryl no solo es el primer huracán que se forma en el océano Atlántico este 2024, sino que también es la tormenta que más rápido logró alcanzar la categoría más alta de la escala de huracanes, la cual agrupa a fenómenos meteorológicos que han causado daños catastróficos.

Hurricane Beryl is now a category 5 storm, the earliest such storm in recorded history.



This impressive imagery shows Beryl churning today in the Caribbean Sea. pic.twitter.com/TDDAzTX8Pr — CIRA (@CIRA_CSU) July 2, 2024

Mundo Islas de Carriacou y Pequeña Martinica, arrasadas por huracán Beryl (Fotos)

¿Qué es un huracán categoría 5?

De acuerdo con la escala Saffir-Simpson, un huracán categoría 5 es un fenómeno meteorológico que genera vientos de 249 kilómetros por hora, los cuales serán los causantes de “daños catastróficos”.

Huracán Beryl. Foto: EFE

¿Cuáles son los efectos de un huracán categoría 5?

La escala Saffir-Simpson establece que un huracán de categoría 5 generará los siguientes efectos:

Alto riesgo de lesiones y muertes de personas y animales, ante los escombros volátiles que genera

y animales, ante los escombros volátiles que genera Destrucción de casas móviles

de móviles Probabilidad alta de destrucción de casas de madera

Paredes y techos derribados

Daños considerables a tejados, ventanas y puertas

Derrumbe de edificios antiguos de metal y averías en paredes de mampostería

Vuela las ventanas de edificios altos

Destruye anuncios publicitarios y toldos

y toldos Quiebra árboles y derriba a los que tienen poca raíz

y derriba a los que tienen poca raíz Afectaciones eléctricas que pueden causar apagones por semanas

Escasez de agua potable

También te puede interesar: Gilberto, el huracán que destruyó y casi desaparece a Cancún

Efectos del huracán Beryl tras su paso por Jamaica.

¿Qué huracanes categoría 5 han impactado en México?

Aunque el huracán Beryl no impactará con categoría 5 en México, pues el Servicio Meteorológico Nacional informó que en la Península de Yucatán impactará con categoría 4 y en el Golfo de México con categoría 1 o 2, en nuestro país ya han impactado fenómenos meteorológicos categoría 5.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Los huracanes categoría 5 que han impactado México son:

Janet en 1955

Beulah en 1967

Anita en 1977

Gilberto en 1988

Dean en 2007

Patricia en 2015

Otis en 2023