Isla Lord Howe, el paraíso en Australia que sólo recibe a 400 turistas al mismo tiempo

La isla Lord Howe es un destino paradisiaco en Australia que llama la atención por tener reglas muy específicas a la hora de recibir visitantes en su territorio.

La blanca arena, los riscos verdes y el agua cristalina, son características de esta isla con sólo 400 habitantes.

Ese número es el factor clave para que la admisión de turistas sea tan estrictamente controlada.

¿Por qué la Isla Lord Howe sólo acepta a 400 turistas?

El motivo por el que las isla Lord Howe sólo recibe 400 visitantes al mismo tiempo es muy simple, se trata de preservar al máximo sus playas vírgenes.

El lugar que se localiza a 600 kilómetros del continente australiano, ha mantenido durante 40 años este sistema, de acuerdo con CNN.

Isla Lord Howe, Australia. pic.twitter.com/s7PR3YxZAz — Paisajes🌴 (@EnPaisaje) December 28, 2022

Así, el gobierno ha logrado mantener a raya el impacto ambiental que traería consigo abrir el hospedaje indiscriminadamente. Además, tratan de mantener el equilibrio entre habitante y turista, aunque el número es arbitrario, ha funcionado para cuidar las condiciones de la isla.

Isla Lord Howe, un paraíso de 11 kilómetros

La isla Lord Howe tiene tan sólo una extensión de 11 kilómetros de longitud y está catalogada como Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1982.

Caballito de mar pigmeo de Coleman /Hippocampus colemani/

Habita las aguas de la isla Lord Howe en Australia🇦🇺, a profundidades de hasta 5 m.

Mide hasta 2,7 cm.

Come crustáceos pequeños. Hay algas que se adhieren a la piel, brindándoles camuflaje. pic.twitter.com/NOJjt0Xs2c — Animales, animales, animales (@animaritos) April 19, 2021

Alberga muchas especies de animales y aves endémicas, algunas en peligro de extinción como el Lord Howe Woodhen, considerado uno de los pájaros más extraños en el mundo.

Please enjoy this video of the Lord Howe woodhen having a bath and playing with a stick. Currently there are around 700, at one point there was just 15 left! #BirdsSeenIn2023 pic.twitter.com/nvudVMD63Z — Sea Witch 🌊🌿✨ (@fenifur) April 6, 2023

El 75 por ciento de su territorio está considerado como Parque Permanente y se formó debido a un desencadenamiento de una actividad volcánica submarina a más de 2 mil metros de profundidad. Este archipiélago posee, además, al arrecife de coral más austral de todo el mundo.