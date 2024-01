Islas Diómedes, el lugar en el mundo donde se puede viajar en el tiempo

En el mundo hay lugares recónditos o muy poco explorados en donde incluso es difícil acceder a un transporte para llegar.

Doble Vía Svalbard, el archipiélago donde las personas no pueden nacer ni morir

Uno de estos sitios son las Islas Diómedes, que están formadas por territorio ruso y estadounidense, pues la frontera entre ambos países está más cerca de lo que se cree.

En esta región se puede hacer un viaje en el tiempo, aunque esto no tiene nada que ver con un misterioso portal, sino debido a su posición geográfica.

¿Dónde se encuentran las Islas Diómedes?

De acuerdo con NatGeo, las Islas Diómedes están en el límite entre Alaska, EU y la península de Chukotka, Rusia.

Este archipiélago está conformadas por Diómedes Mayor y Diómedes Menor, dos islas rocosas, una integrada por un pequeño grupo de personas que subsisten de la caza y la pesca, mientras que la otra está prácticamente deshabitada.

Big and Little Diomede, como se llaman, se encuentran a unos 3,8 km de distancia. En invierno el agua del mar se congela y se puede caminar de una isla a otra, hacer el recorrido en esquís o moto de nieve. Eso si, teóricamente es ilegal ya que no hay aduanas.



(📷Dave Cohoe) pic.twitter.com/n7GtymZqC5 — Mar Gómez (@MarGomezH) January 4, 2024

Diómedes Menor se encuentra en el lado de Alaska y viven aproximadamente 160 esquimales.

Por otro lado en Diómedes Mayor sólo se encuentra una base militar rusa y una estación polar de investigación a la que periódicamente llegan guardias fronterizos rusos.

La Isla del Ayer y la Isla del Mañana

Otra forma en que son conocidas las Islas Diómedes son: Isla del Ayer y la Isla del Mañana. Ya que entre ambas hay una diferencia de husos horarios significativa.

Otra característica es que entre ambas islas se encuentra el Estrecho de Bering por lo que en invierno cuando el mar se congela es posible atravesar por el hielo de un lugar a otro, aunque no es legal, puesto que son países diferentes.

Las curiosas islas Diómedes son unas islas donde puedes “viajar en el tiempo”😯

Separadas por 4 km son conocidas también como la isla de Ayer y la isla de Mañana. En este lugar podemos "viajar" al futuro y al pasado, aunque no de la forma en la que crees.

¡Vamos a conocerlas!👇 pic.twitter.com/G7kQU3BoUA — Mar Gómez (@MarGomezH) January 4, 2024

Según la NASA, entre las Islas Diómedes pasa la línea internacional de cambio de fecha, que divide al planeta de Norte a Sur por el Pacífico, por lo tanto hay una diferencia de 21 horas entre ellas, a pesar de estar separadas por tan sólo 3.7 km de distancia.

Así, Diómedes Mayor, que tiene una extensión aproximada de 30 km2, se encuentra 21 horas por delante de Diómedes Menor, que tiene un territorio de 7.6 km2.