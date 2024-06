Jaime Maussan: “A mis hijos les decían en la escuela que yo estaba loco”

Desde hace unos años, la mayoría de las personas ya no hablan de OVNI (Objeto Volador No Identificado) sino de FANI, siglas que significan “Fenómeno Anómalo no Identificado”.

De acuerdo con el ufólogo Jaime Maussan, esto se debe a una apertura que se está dando desde 2015 y que tiene que ver con comenzar a nombrar de una manera distinta al mismo fenómeno:

“Todo eso comenzó a cambiar debido a que los políticos y los medios de comunicación en Estados Unidos ya no querían relacionarse con el término UFO (Unidentified Flying Object), porque hubo toda una campaña de desprestigio hacia ese término, y a partir de ese cambio de nombre también se ha venido dando una especie de cambio interno, como si fuera parte de una agenda, porque luego vino el artículo de The New York Times 16 de diciembre de 2017 ( ¿Los ovnis son reales? Un programa del Pentágono intentó averiguarlo ) y ahí empieza a cambiar todo, especialmente porque se filtran los tres videos del Pentágono que son los que cambiaron todo”.

En entrevista con El Sol de México, el periodista asegura que vio esto como un respaldo a todos sus años de investigación en la materia.

“Desde luego que me dio gusto, porque para mí también es una situación personal, ya que el haberme involucrado en este tema me causó problemas, y no solamente a mí, sino también a mis hijos que eran constantemente agredidos en la escuela, porque les decían que su papá estaba loco, que veía cosas que nadie más veía y que decía cosas que nadie más decía. En ese entonces mis hijos estaban pequeños y no comprendían qué sucedía, así que fue todo muy injusto”, revela.

Maussan asegura que aunque durante varias décadas el gobierno estadounidense no ha querido abrir los documentos clasificados que tienen sobre este tema, actualmente se vive un estira y afloja en el congreso de ese país, que podría hacer que las autoridades de ese país se vean obligadas a dar a conocer esa información.

Mis hijos eran constantemente agredidos en la escuela; les decían que su papá estaba loco

“Yo creo que cada vez están hundiéndose más en sus propias mentiras y que la gente se va a dar cuenta de que mintieron durante 80 años, afectando no sólo las carreras de personas que se dedicaron a este tema, sino cobrando vidas, como la del Secretario de la Defensa que aquel 22 de mayo de 1949 supuestamente se arrojó de un piso 17 del hospital del que ya lo iban a dar de alta, aunque lo metieron ahí precisamente porque empezó a hablar de los seres que había visto y por orden del presidente lo internan en esa institución para enfermos mentales, esa podríamos decir que fue la primera muerte que se relaciona con los famosos hombres de negro y que luego cuando una congresista estuvo tratando de investigar tampoco la dejaron”.

De acuerdo con él, la desclasificación de dichos documentos también dependerá de qué candidato gane las próximas elecciones en Estados Unidos.

“Yo creo que si gana Trump -que me parece un peligro para el mundo, sería lo peor que nos podría pasar- él podría abrir todo eso, porque es un político antisistema, pero prefiero que no lo abra, porque sería un fracaso histórico, especialmente para cuestiones climáticas”.





El ufólogo recomienda el uso de cámaras de seguridad, tanto interiores como en exteriores, para detectar actividad extraterrestre y paranormal





Jaime Maussan ha estado haciendo una campaña en la que destaca la importancia de las cámaras de seguridad, para poder captar la posible actividad de fenómenos anómalos no identificados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jaime Maussan (@jaimemaussanoficial)

“Sí, me pusieron algunas en mi casa y me gustaron tanto que compré más y están buenísimas, porque tienen muy buena calidad de imagen, además de que te avisan si detectan algo, todo se queda grabado y puedes tener tu propio archivo”.

Aunque el periodista reconoce que hasta el momento no ha tenido suerte con algún hallazgo en particular, asegura que esto también es cuestión de suerte y de estar monitoreando constantemente.

Asimismo, recomienda instalar este tipo de artefactos en un lugar donde haya una vista panorámica y desde donde se puedan establecer puntos de referencia.

“Los puntos de referencia son muy importantes, porque a veces grabas algún objeto, pero si no tienes un punto de referencia no puedes darte una idea del tamaño que tiene o de la velocidad a la que se desplaza”.

Igualmente sugiere su uso en el interior de los hogares, ya que considera que de ese modo se puede captar la presencia de actividad paranormal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jaime Maussan (@jaimemaussanoficial)

“En tu propia casa también puedes captar un ser o una energía; tenemos videos de energías dentro de las casas, que son esferas de energía que se mueven, algo tremendo que está ocurriendo mucho alrededor del mundo”.

Maussan asegura que alguna vez le sucedió que por falta de artefactos tecnológicos no pudiera registrar algún hallazgo.

“Me pasó en las montañas, en 1999, cuando la visión nocturna aún no se incluía en las cámaras comunes y corrientes. Fuimos a La Rumorosa a investigar un caso de tres jovencitos que se perdieron y al andar por allá buscando el lugar, notamos que habían dos seres fosforescentes, los cuales vimos seis personas, e incluso una de ellas, que era muy escéptica, se asustó muchísimo cuando los vio, ese fue un hecho en el que, si hubiera tenido una cámara de visión nocturna, tendría en mis manos uno de los documentos más celebrados”.

Para el experto, cualquier persona perseverante y armada con un poco de paciencia puede incursionar en esta actividad

“Si tú tienes una cámara y te subes al techo de tu casa a grabar, y lo empiezas a hacer con frecuencia, vas a desarrollar una capacidad de ver objetos en el cielo impresionante, porque a veces no es fácil detectarlos, así que es una cuestión de entrenamiento personal”.

El hallazgo que cambió su vida

Asegura que el caso que más lo ha impactado fue el de Eduard Albert Meier, un agricultor que presentó varias imágenes de las naves de una civilización denominada Plejaren o Pléyades, las cuales lo convirtieron en una de las voces más destacadas en la materia.

Este caso le impactó tanto, que decidió involucrarse más en el tema de los OVNIS, pero también de los agujeros en la capa de ozono, un asunto del que en aquel entonces se hablaba poco en los medios.

“Esto me lleva al Ártico, en el Polo Norte, porque me di cuenta de que la NASA estaba haciendo investigaciones al respecto y me fui para allá en enero del ‘87, de hecho fue el único periodista prácticamente de todo el mundo que estuvo ahí, y todos me decían que por qué me preocupaba ese tema si yo venía de un país tropical, y por lo tanto mi país no iba a ser tan afectado como otros, pero desde luego que me pareció importantísimo y ese proyecto que realicé fue el que motivó a que México fuera el primer país que ratificara el Protocolo de Montreal, ese mismo año”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jaime Maussan (@jaimemaussanoficial)

Maussan se muestra tan interesado en los seres extraterrestres como en la situación del planeta Tierra. De hecho, para él son dos fenómenos estrechamente relacionados. En sus programas de televisión y vía online, difunde lo que él considera “las verdaderas noticias”.

“Para mí las verdaderas noticias no son necesariamente las de política que todos vemos, ni las de la violencia del narco, sino las del cambio climático; el hecho de que en Estados Unidos están a punto de declarar al calor como un peligro para la seguridad del país, de que esté muriendo gente en India, México o Grecia porque no se aguanta el calor, es algo peligrosísimo, y para mí lo más importante es darle la vuelta al tema y cerrar el círculo, porque lo único que puede cambiar la forma de pensar de los seres humanos es la posibilidad de iniciar un proceso de comunicación con los extraterrestres, eso nos cambiaría por completo a todos”, afirma.

Literatura Ve el Antiguo Testamento como un libro de ovnis

Un personaje de la cultura popular

Desde hace muchos años también es común ver la imagen de Jaime Maussan en distintos productos, ya sean discos, canciones o videoclips donde se le parodia, se le cita o se le relaciona con diversos temas.

“Yo no lo hago por la fama, ni por el dinero, sino porque creo que en este momento existe la posibilidad de iniciar una comunicación con otras inteligencias, yo creo que las personas lo ven y por eso me he llegado a convertir en algo que jamás busqué”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

Como dato curioso, recuerda que en sus inicios como periodista pasó por esta casa editorial, siendo el diario El Sol de México donde realizó sus prácticas profesionales.

“Empecé en diciembre de 1970 y estuve hasta el 71, cubriendo muchas fuentes gubernamentales, después me dieron trabajo en La Afición y luego tuve una entrevista con Jacobo Zabludovsky, por lo que ya después me fui a Televisa”, recuerda.