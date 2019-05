James McAvoy no pudo dormir durante el rodaje de It 2

El actor británico James McAvoy, quien da a vida a la versión adulta de Bill Denbrought en “It 2”, reveló que durante el rodaje se le dificultó dormir por las noches después de leer el guión ya que tenía en mente las escenas de la cinta de terror.

Ver esta publicación en Instagram This meeting of the Losers Club has officially begun. #ITMovie Una publicación compartida por IT Chapter Two (@itmovieofficial) el 20 de May de 2019 a las 12:01 PDT

Durante una entrevista para el programa ET Canadá, el actor confesó que las grabaciones le parecieron bastantes largas y algo perturbadoras, algo que tomó raro ya que él había leído el libro de Stephen King cuando era pequeño sin causarle ninguna reacción, sin embargo, actuar en las escenas le dejó un trauma.

"Un rodaje aterrador, muchas cosas raras pasaron. Fue algo difícil irse a dormir en la noche en ocasiones por las imágenes de lo que grabamos ese día que se quedaban en mi mente. Es raro, leí Eso cuando era niño y no me asustó mucho y como adulto me dejaba sin sueño al leerlo y durante la filmación de la película. Es alucinante, no sé cómo no me dio miedo de niño".

Todavía tendremos que esperar algunos meses para conocer las imágenes que dejaron sin poder dormir a McAvoy , pero mientras esperamos podemos volver a ver la primera parte de la cinta o leer el libro, para recordar los detalles aterradores.

Lee más de Tribuna de San Luis ▼

Gossip Así es como Arnold Schwarzenegger anuncia la llegada de Terminator: Dark Fate

Gossip El live action de 'Aladdin' se gana la opinión positiva de los críticos