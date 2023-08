José Hernández, el astronauta mexicano que tendrá su propia película

Morelia, Michoacán (OEM - Infomex).-Revelan el primer tráiler de A Million Miles Away, cinta basada en la historia real del astronauta mexicano José Hernández, escrita y dirigida por la directora mexicana Alejandra Márquez Abella.

La película sigue el viaje de José (Michael Peña) desde La Piedad, Michoacán, hasta el Valle de San Joaquín y la Estación Espacial Internacional. Una historia que retrata su perseverancia al tratar de entrar a un programa de la NASA, hasta que por fin lo consigue.

José Hernández, astronauta de origen michoacano/ Foto: Archivo | El Sol de Morelia

El protagonista de la obra será Michael Peña y también participan Rosa Salazar, Sarayu Blue, Verónica Falcón, Julio César Cadillo y Garret Dillahunt.

Gossip Blue Beetle construye un superhéroe diferente y latino

Quién es José Hernández

José Hernández Moreno es reconocido como el primer astronauta en enviar mensajes desde el espacio a la Tierra en idioma español, su lengua materna pues, aunque es originario de French, California, aprendió a hablar inglés hasta los 12 años, ya que es hijo de migrantes mexicanos originarios de La Piedad, Michoacán.

José Hernández, astronauta de origen michoacano/ Foto: Archivo | El Sol de Morelia

Su sueño de ser astronauta, se dio en el campo cuando se encontraba recolectando verdura con sus padres en Stockton, California, y escuchó en su radio de transistores que Franklin Chang-Díaz, latinoamericano de origen costarricense, había sido seleccionado para el programa de astronautas de la NASA.

Celebridades Natalia Beristáin salió del teatro para encontrar su lugar en el cine

José Hernández cursó la licenciatura en la Universidad del Pacifico de Stockton y después realizó un posgrado en ingeniería electrónica y computación en la Universidad de California en Santa Bárbara.

José Hernández, astronauta de origen michoacano/ Foto: Archivo | El Sol de Morelia

Al terminar sus estudios, trabajó en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, donde contribuyó en una nueva herramienta para la detección temprana del cáncer de mama, que sentarían las bases del primer sistema de mamografía digital de campo completo para la detección temprana de este tipo de cáncer.

Doble Vía Barbieland en la vida real: Neil deGrasse revela su posible ubicación con ayuda de la ciencia

No fue hasta los 30 años cuando decide continuar su sueño, es así que realiza por primera vez su examen a la NASA, donde no tuvo éxito. Tuvo que intentar once veces más hasta que finalmente fue elegido en 2004; dos años más tarde pudo participar en una tripulación. El 15 de julio de 2008 fue seleccionado como parte de la tripulación Discovery.

Publicado originalmente en El Sol de Morelia