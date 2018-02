Joven crea tutorial para que su abuelita aprenda a usar WhatsApp

En redes sociales se comenzó a viralizó un peculiar tutorial de WhatsApp que una joven realizó para que su abuelita aprendiera a utilizar la app.

En twitter, la chica llamada Meli Corbetto realizó una publicación en la que comparte cuatro imágenes en las cuales muestra el proceso a seguir para poder entrar a la aplicación, enviar mensajes y audios.

"Le hice una guía a mi abuela de 82 años para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y que mi abue no pueda aprender", Meli acompañó con un mensaje el tutorial.

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender 😂😂😂😂 pic.twitter.com/xBykd3obu5 — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

La joven nombró el tutorial como "guía para el celular de Chicha", hasta ahora ha logrado sumar más de 2 mil retweets y más de 6 mil me gusta.