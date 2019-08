En pleno vuelo, estudiante abre puerta de avión y salta al vacío

En un hecho trágico, una joven de 19 años de edad optó por arrojarse al vacío, cuando viajaba a bordo de un avión en plena altura, en la zona de Madagascar.

Se trata de una estudiante de 19 años de edad identificada como Alana Cutland, y de acuerdo al reporte de las autoridades, la joven abrió la puerta en pleno vuelo y tras forcejear por varios minutos con una amiga que la acompañaba se aventó.

Todo comenzó cuando la joven visitó un área remota de África para estudiar animales como parte de un trabajo del segundo año de Ciencias Naturales Biológicas, de la Universidad de Cambridge.

De acuerdo a medios locales, Alana sufría de ansiedad y ataques de paranoia, hecho que se le informó a la familia, quienes optaron por que la joven regresara a su país de origen.

Le consiguieron una aeronave y convencieron a una conocida, de 51 años de edad, de acompañar a su hija en ese viaje hasta el aeropuerto internacional de Antananarivo.

Tras despegar el avión y estar a una altura considerable, otro ataque de ansiedad y paranoia se hizo presente en la joven la cual optó por levantarse de su asiento, abrir la puerta lateral y saltar.

Mencionaron quienes iban con ella que a pesar de que se lanzó, lograron sostenerla de las piernas por varios minutos, pero la altura y el trabajo por sostenerla los cansó y terminó cayendo al vacío.

Ante tal situación, las autoridades de Madagascar iniciaron con el operativo para buscar el cuerpo en la comuna de Andohaloha-Anjajavy, donde ocurrió la tragedia, sin que hasta el momento tenga resultados positivos.