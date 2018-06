Joven rusa revela que no secuestró ni drogó a mexicano; esta es su versión

Alita busca que tanto en México como en Rusia su nombre esté "limpio". Ella es la joven rusa que fue ligada a la desaparición de un mexicano durante los primeros días del Mundial.

Francisco Mata fue visto por última vez horas antes de que México debutará ante Alemania. Había salido con sus amigos a un bar donde conoció a la mujer y después no se supo nada de él.

Familiares y amigos comenzaron a buscar a Francisco pues explicaron que habían contactado a Alita pero ella se había negado a mantener comunicación.

Foto: FB Alita Gamzatova

Fue cuatro días después cuando la embajada de México en Rusia informó que Francisco estaba sano y salvo. Pero según algunas versiones Alita se quedó como una persona que impidió su hallazgo.

Por eso, en entrevista con el diario Metro reveló cómo pasaron las cosas. Aseguró que en efecto conoció a Francisco en un bar mientras veían el duelo Perú contra Dinamarca y luego ambos decidieron ir a otro lugar luego de que el hermano de Francisco guardara tarjetas y dinero.

El Sol de México obtuvo en exclusiva el video en el que la versión de Alita se comprueba:

"Es una historia desagradable. La verdad es que fui calumniada por el hermano de Francisco al decir que mantenía al joven 'bajo custodia', lo había drogado y le había robado. Pero no fue nada de eso", dijo la mujer al medio.

Foto: FB Alita Gamzatova

Y añadió: "Los medios dijeron que apagué o bloqueé el teléfono. Aunque fue al revés: su hermano me bloqueó cuando quería llamar y decir que Francisco había olvidado su Fan ID. Quizás Nicolás (el hermano) se comportó de esa manera porque Francisco está casado".

Por esta razón Alita expresó que necesita una disculpa pública por parte del hermano de Francisco.

"Me gustaría que Nicolás me ofrezca una disculpa oficial. Él me deshonró injustamente en dos países. Francisco ya dejó mi lugar. Su hermano se lo llevó en un taxi", finalizó.

Foto: FB Alita Gamzatova

