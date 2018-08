Juan Manuel Santos dejará presidencia de Colombia ¿para volverse youtuber?

Con un "#HolaSoyJuanMa" el saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aceptó el reto de ser "youtuber" en el ocaso de su gobierno, con un extrovertido video de 15 minutos en el que cantó, mostró sus conocimientos culinarios, se maquilló, dibujó y se burló de sí mismo.

Santos, un economista de 66 años que ganó el Premio Nobel de Paz en 2016 por sus esfuerzos para detener la violencia en el país sudamericano con la firma de un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grabó un video con el periodista Daniel Samper, un "youtuber" con casi medio millón de seguidores en su canal.

"Claro que sé gravar: tres reformas tributarias en mi gobierno y dos como ministro de Hacienda", respondió un sonriente Santos cuando Samper le preguntó si sabía usar su celular para hacer un video.

A menos de una semana de entregar la Presidencia al derechista Iván Duque, el saliente mandatario mostró su escritorio, contó parte de su vida en dibujos y aprovechó para lanzar indirectas a su par venezolano Nicolás Maduro, con quien mantuvo unas tensas relaciones en los últimos meses.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela / Foto: Ilustrativa | Reuters

"El banano no puede estar maduro, porque maduro no sirve para nada", dijo Santos en una aparente referencia al gobernante venezolano.

"Dicen que hice un mal gobierno", cantó un desentonado mandatario, cuya popularidad mejoró en la parte final de su gobierno. "Hola soy Santos y gobierno como canto".

El video "Volviendo youtuber al presidente Santos" había sido visto más de 916.000 veces desde que se publicó el miércoles por la noche, alcanzando hasta la tarde del viernes 97 mil me gusta, además del primer lugar en las tendencias en Youtube.

"No me suena ser youtuber. El único reto que me interesa es cuidar a mi nieta, no acepto otro", concluyó Santos al terminar su actuación en el video.