Músico orizabeño podría enlistarse para defender Ucrania

El músico orizabeño Juan Pablo Elizalde de 28 años, tiene 6 años radicando en Ucrania, el violinista decidió irse a ese país en busca de un sueño: hacer música y tener una mejor calidad de vida, hoy se encuentra en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El joven artista explica que todo comenzó el pasado 24 de febrero, cuando recibió una llamada de un amigo, Antonio Quezada, también mexicano radicado en Ucrania, quien le informó que se estaban registrando explosiones en la zona donde radicaba. En un área de departamentos en Kiev.

El veracruzano narra que la noticia lo tomó por sorpresa y por ello decidió salir de su hogar junto con su esposa de origen ucraniana, para buscar un sitio seguro, “fuimos a casa de mi esposa yo estaba en el segundo piso y se escuchó una explosión, un ruido como nunca lo había escuchado en mi vida”.

Ante la incertidumbre de no saber a dónde encontrar una zona segura, Juan Pablo Elizalde decidió junto con su esposa acudir una zona de montaña en la región llamada Óblast de Zakarpatia, en busca de salvar su vida.

Con una voz entrecortada lamenta que en los últimos días no han tenido tranquilidad ni paz, pues en cada lugar donde llegan deben abandonarlo en poco tiempo por temor a que sea bombardeado o invadido por soldados rusos, “tenemos que dejar los lugares ya que se escuchan las alarmas de los pueblos cercanos”, dijo.

Se le cuestionó que si está interesado en regresar a México, pero él comenta que de momento está decidido a quedarse con su esposa y su familia en Ucrania, “ si la familia de mi esposa logra salir por la frontera de Polonia, nosotros podríamos salir por la frontera de Rumania. Estuve muy cerca del autobús que se llevó al primer grupo de mexicanos, pero decidí quedarme”.

Juan Pablo Elizalde dijo estar preparado para lo “peor”, pues en un escenario su esposa deberá enlistarse en las filas de los soldados que defiende Ucrania, a lo cual él haría lo mismo.

El orizabeño deja en claro que decidió quedarse porque además tiene muchas amistades en Ucrania, y que no sería correcto que él salga del país para resguardarse y una vez terminado el conflicto regresará como si nada, “no tendría el valor de verlos a los ojos”.

Él considera que el conflicto será muy difícil de resolver, ya que “la OTAN no se va a meter, todos queremos que entre, pero al hacerlo se armará una tercera guerra mundial, está muy cañón. Los ucranianos no se van a dejar, ya que no se creen ese cuento de que los vienen a liberar, ya que ellos se independizaron en el 2014 cuando derrocaron el gobierno”.

Expuso que en Rusia no hay libertad por ello es increíble que ese país busque derechos en otro país donde ellos mismos no aplican un principio tan básico como la libertad.

Finalmente pide a todos los que critican u opinan sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, a que se documenten y lean parte de la historia en estas dos regiones, y que no se dejen llevar por todo lo que sale en los medios de información, ya que algunos no están contando la verdad.

Nota publicada en El Sol de Orizaba