Jubilaciones y pensiones no desaparecieron como lo afirma una cadena de Whatsapp: es fake news

Si estás cotizando formalmente ya sea ante el IMSS o el ISSSTE y recibiste un mensaje de tus contactos en el que te alerta que las jubilaciones y pensiones desaparecieron, calma, estas únicamente ante una cadena falsa.

Iremos paso por paso para que quedes más tranquilo sobre el mensaje que ha alarmado a algunos.

Primero te compartimos el texto íntegro que circula tanto en Whatsapp como en redes sociales. Lo subrayamos para que puedas identificarlo:

-

"Urgentisimo compartir.

Dejan de existir las jubilaciones y pensiones. Enrique Peña Nieto dicta en Decreto que el estado ya no es responsable de las pensiones y jubilaciones. Apartir del 1 de julio de 2016 se notificó en el diario oficial de la Federación y ayer se aprobó en la cámara de diputados lo de la pensión universal, donde pasan nuestras jubilaciones y pensiones a manos únicamente de una Afore paraestatal que, a su quiebra, dejará a los jubilados y sus familias en la miseria, aunque hayan laborado en cualquier dependencia gubernamental y tengan mucho o poco tiempo de antigüedad.

De esto no se ha dicho nada y es muy urgente que informen por favor a todos sus contactos pues esto afecta a toda la población. Tenemos que elaborar el amparo lo más pronto posible.

http://www.jornada.unam.mx/2016/06/30/index.php?section=correo

En verdad que da rabia. Si quiebra la afore adiós al ahorro y pensión.

Difunde esta información"

-

Ahora, lo desglosaremos. Hay una parte que es verdad: el presidente Enrique Peña Nieto sí envío una reforma para PENSIONISSSTE en el 2015. Pero hasta este mes (mayo 2018), la iniciativa para brindar una mayor independencia jurídica a la administradora de fondos para el retiro está congelada en el Senado.

De ahí que no sea necesario elaborar un amparo "lo más pronto posible" pues no hay ley que impugnar.

En una declaración de agosto de 2016, José María de la Torre entonces vocero de PENSIONISSSTE explicó que la iniciativa no representa la privatización de los ahorros pues serán 100% del Estado. Si te queda alguna duda hasta este punto, acá puedes consultar un informe del Instituto Belisario Domínguez sobre la iniciativa.

Respecto a la liga del periódico La Jornada que añaden, en efecto vive en el diario pero es parte del Correo Ilustrado, un espacio meramente de expresión ciudadana, publicado hace dos años.

A dicho mensaje hubo una respuesta. El 1 de julio de 2016 la diputada Araceli Damián González, entonces Presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, desmintió que haya sido decretada pues recordó que el Senado aún no la avalaba.

En cuanto al " De esto no se ha dicho nada y es muy urgente que informen por favor a todos sus contactos", sobre esta cadena falsa. Nos corresponde decirte que sí se ha hablado del tema. Diversos medios nacionales hemos tocado la reforma y su proceso pero al no haber más resoluciones, su difusión no ha sido precisamente una ola de noticias.

Por ello no es importante que le "informes de urgencia a tus contactos". Recuerda siempre comprobar todo lo que lees en redes sociales y no olvides dudar sobre las cadenas que únicamente se viralizan sin sentido.

Finalmente para aclarar todas las dudas que te surjan, te recomendamos asistir ante la institución que te corresponde. Para ayudarte están el Seguro Social, PENSIONISSSTE y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).