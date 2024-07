¿Julieta Venegas no es conocida? Su presentación en la Velada del año enciende las redes

La Velada del año, un evento organizado por el streamer español Ibai Llanos en su cuarta edición, comenzó con una de las presentaciones más sonadas: la apertura de Julieta Venegas.

Aunque en redes sociales, cientos de personas se mantenían expectantes sobre la presencia de la cantante, famosa por éxitos como "Limón y Sal", los asistentes en el evento demostraron lo contrario.

En varios videos que ya circulan en redes sociales, se ve a la compositora en medio de un ring y de cientos de personas que se mentienen tranquilas a su alrededor.

Julieta Venegas en la Velada del año

El público español que no seguía las canciones de Venegas se volvió viral rápidamente con una ola de memes donde se mencionaba que esas personas "no merecían" tener a la cantante en frente.

"Y los gallegos no cantan" Lo que daría por escuchar ésta leyenda en vivo" y "me dan rabia los españoles, NO ENTIENDEN QUE TIENEN A JULIETA VENEGAS ENFRENTE SUYO Y USTEDES NI GRITAN NI NADA", fueron algunos de los comentarios que se hicieron en redes.

Julieta Venegas cantando "qué lastima pero adiós, me despido de ti y me voy" en La Velada del Año IV, eres una reina🇲🇽❤️❤️❤️ pic.twitter.com/BRlANC5b0o — DiplomaticEcoStrategist🍁 (@UlefossImir) July 13, 2024

Aunque también se pueden encontrar videos de varias personas coreando las canciones y disfrutando de la interpretación de Julieta Venegas, también se puede apreciar a otras tantas que permanecen calladas.

Desde que se hizo el anuncio de que la intérprete de "Me voy" iba a presentarse en la cuarta edición de la Velada del año, ya había opiniones encontradas, pues muchas personas preguntaban quién era ella.

Asimismo, habían otras que cuestionaban el hecho de que muchos no conocieran a la cantante ganadora de más de 8 premios Grammy por su música.