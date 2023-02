Katia, la ilustradora zoque detrás de la versión serrana de Flowers

“La propuesta comenzó porque ella escribió el verso cuando recién se estrenó la canción y yo le dije ‘oye, ¿por qué no lo ilustramos?’”, cuenta Katia González, ilustradora y activista chiapaneca que junto con Yásnaya Elena Aguilar utilizó su arte para crear una versión serrana inspirada en la

última canción de Miley Cyrus titulada Flowers.

En ella, Yásnaya, a quien conoció porque ambas hacen activismo digital, contrastó la letra de Cyrus con sus versos que se acompañan de ilustraciones: “puedo hablar conmigo misma en ayuujk durante horas” y “puedo darme mejor amor serrano que el que tú me podrías dar”, fueron algunas de las frases.

“Empezamos a construir los versos de la ilustración porque queríamos que se focalizara muchísimo dentro del contexto de la comunidad mixe. Queríamos que las mujeres hablantes de ayuujk se sintieran identificadas con la canción” indicó en entrevista con El Sol de México.

El trabajo fue un “posicionamiento político amoroso sobre la deconstrucción del amor romántico para priorizarnos a nosotras”, pero desde la perspectiva de la comunidad indígena, explicó Katia.

Fulares, una conexión con las madres

Por otro lado, en un segundo acercamiento a la mujeres que viven el proceso de la maternidad, su otro proyecto artesanal se enfoca en el aprendizaje y el acercamiento a los bebés por medio de los fulares.

“Es un proyecto en donde yo entro como ilustradora, pinturista y también como imagen pública porque me encargo de hacer las asesorías de porteo y el acompañamiento a madres para que aprendan a utilizar nuestros textiles, los beneficios del contacto en todas las etapas de crecimiento y maduración de la primera infancia”, explica.

En sus redes sociales, Katia proporciona tutoriales de cómo utilizarlos de acuerdo a las actividades que se vayan a realizar o la interacción que busques con tu hijo. Al priorizar lo digital logran llegar a más mujeres.

”Siempre son gratuitos en la compra de nuestros textiles con la intención de compartir con otras madres que están en otras geografías o que están fuera de la comunidad y ya no tienen el nicho de tías, madres, abuelas que las acompañen para cargar bebés y están solas”.

Como meta general, Katia González busca priorizar a dos sectores socialmente desfavorecidos: niños y mujeres, por ello, siempre intenta que sus proyectos trasciendan y lleguen a más personas cada vez.

“Me gustaría que se diera a conocer el proyecto para que más mujeres puedan identificarse y tener este acompañamiento. Yo sé que la etapa del posparto a veces es solitaria".

Del talento a la profesionalización

El corazón de Chiapas está presente en las coloridas ilustraciones de Katia, que originaria de la comunidad indígena zoque y tzotzil se dedica a compartir la cultura y tradición mexicana a través, principalmente de su página Tsebal.chon.

"Yo estudié gestión y desarrollo indígena en la universidad, ahí, mi profesor de gramática tzotzil me preguntó que si ya tenía conceptos de la lengua por qué no los ilustraba".

Al ser los niños que buscaban una reestructuración de su identidad su mayor inspiración, la llevaron a dedicarse al activismo digital que pudiera ser amable y atractivo para este sector de la población.

“Me puse a ilustrar de forma independiente. Yo dibujo desde niña, pero me la empecé a tomar en serio a partir de la creación del material didáctico. Empecé con una computadora muy viejita y una tableta gráfica”, contó.

Con el tiempo su técnica fue escalando, desde el dibujo análogo y fotografía digitalizada, hasta poder adquirir las herramientas que le facilitaran utilizar programas de ilustración digital.

Ahora, en su Instagram comparte el proceso paso a paso para lograr los dibujos profesionales que la llevaron a tener colaboraciones con empresas y organizaciones sociales de gran importancia.

Feminismo de la mano con Google y la ONU

Gracias a la perspectiva social que Katia González y otras ilustradoras plasman en sus dibujos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México las contactó para la realización de un libro.

“A mí me tocó ilustrar a cinco mujeres defensoras del territorio, de los derechos humanos y la búsqueda de justicia para mujeres. Un trabajo interesante porque la verdad no me esperaba que mi trabajo diera esos frutos porque no te la crees hasta que no te contactan”.

Mientras que Google, al conocer su trabajo en Instagram le solicitaron hacer algunas ilustraciones para el Día de la Mujer Originaria bajo el lema Las mujeres de los pueblos originarios son guardianas.

Ambos proyectos dirigidos también a un público feminista que pretende visibilizar los problemas sociales a los que día con día la mujer se enfrenta, pero a la vez luchando para formar una sociedad más justa.

¿Por qué el activismo digital?

Katia explicó que el activismo digital fue la manera de enviar su mensaje a diferentes partes del mundo en un lenguaje universal, y al querer poner en alto las comunidades que se están perdiendo nació Tsebal Chon.

Desde hace nueve años, sus ideales se materializaron en la marca Tsebal Chon, la cual se conforma principalmente de ilustraciones, pero también de un segundo proyecto especializado en la fabricación y venta de fulares (portabebés tejidos artesanalmente).

“Mi proyecto nació como una forma de reaprender conceptos de la lengua tzotzil, pero de forma más metafórica, porque yo conocía traducciones literales, pero saber que hay en la lengua un trasfondo de cosmovisión que se puede desglosar y que sobre todo puede atraer a las infancias a poder hablar la lengua se me hizo super importante”.

Sus dibujos representan a niños, jóvenes y mujeres con tonos de piel y rasgos diversos, una realidad que Katia busca plasmar en su arte.

"También queremos llegar a todas las madres que están criando a niños con desplazamiento lingüístico, que puedan tener estas ilustraciones para que puedan aprender la lengua tzotzil”, finalizó.