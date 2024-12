Krampus no es el único demonio de Navidad; cuáles son las otras culturas que tienen la misma figura

Con la llegada de la temporada decembrina, comienzan a resurgir algunos personajes característicos de estas fechas, como lo es Santa Claus o su antagonista Krampus, un personaje que castiga a los niños que se portaron mal.

Como tal, esta figura es común en la cultura occidental, en países como Alemania Hungría, República Checa y Austria, sin embargo, este no es el único "demonio" que aparece en esta temporada.

Belsnickel

Belsnickel es al acompañante de la figura equivalente a Santa Claus en algunas regiones de Alemania, según dicha cultura, este personaje es descrito como un hombre terrorífico con un abrigo hecho con pieles de animales que si bien, le deja dulces a los niños que se portan bien, también castiga a los que no lo hicieron dejándoles un pedazo de carbón.

El gato de Yule

Este terrorífico gato forma parte de una leyenda islandesa, como tal su nombre es Jólakötturinn que significa "Gato de Yule". Este felino tuvo su primera aparición en una novela del escritor Jóhannes úr Kötlum.

De acuerdo con Icelandic Folklore, un sitio de la Universidad de Islandia en Strandir este demonio felino de se come a los niños que no reciben ropa nueva en Navidad.

Hoteiosho

Este hombre robusto es el equivalente a Santa Claus pero en la cultura japonesa y no reparte regalos en Navidad, pero sí en Año Nuevo. Si bien, este hombre no es un demonio sino mas bien un monje budista, lo terrorífico es que tiene ojos en la espalda para vigilar a los niños sin que ellos se den cuenta.

Así, a lo largo del mundo hay distintas figuras como Krampus que de forma terrofífica asechan a las personas durante las temporadas decembrinas.