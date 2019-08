Las alcantarillas de Japón fueron tomadas por los Pokémon

Pokémon cada vez extiende más su mercado, recientemente vimos a Pikachu en una versión demasiada tierna de una lámpara y así como un asiento demasiado cómodo para los jugadores de Pokémon Espada y Escudo.

El año pasado, en el mes de diciembre los aficionados encontraron en las calles, alcantarillas que tenían dibujadas el personaje de Eevee, el cual hacía promoción a la ciudad de Ibusuki.

Ahora, llegó el turno de Shuckle, el Pokémon tipo roca, que ha inundado las calles de Iwate, pero no ha aterrizado solo, pues junto a él se encuentran Rhydon y Geodude.

Estas alcantarillas no sólo dan otra vista a las calles, si no que funcionan como complemento para Pokémon Go, porque se convirtieron en Poképaradas.

Mira aquí las fotos ⬇

昨日から盛駅前に設置されたポケモンマンホール蓋がこちら。

しっかり“おおふなと”の文字ものっています(ひっそりイシツブテさんのシルエットも隠れていますね)。

近くにお越しの際は大船渡市の旅の記念のひとつとしてカメラにおさめてはいかがでしょうか?📸#岩手県大船渡市https://t.co/Mhe4JMf9DS pic.twitter.com/NT8Y964BUm — 大船渡市観光物産協会 (@OofunatoKBK) 31 de julio de 2019

✨#ポケモンマンホール in いわて、#大槌町 登場‼️



25日(木)から、#大槌駅 前にツボツボマンホールが登場!

8月1日には、本プロジェクト事業「#さんりく音楽祭2019<佐渡裕さん&スーパーキッズオーケストラ>」が #おしゃっち にやってきます(^▽^)♪

ぜひお越しください!https://t.co/AZ5vrXHVcM pic.twitter.com/ePtegih2tb — 三陸防災復興プロジェクト2019 (@sanriku_project) 31 de julio de 2019