Los mejores tacos de la CDMX, ¿los conoces todos? MAPA

Es el día del taco y aunque el mexicano no necesita tener excusa para deleitarse con los manjares que ofrece la comida callejera, la mejor manera de celebrarlo es visitando la taquería de tu preferencia y pedir tu taco favorito. Si quieres salir de la rutina e ir a experimentar con un nuevo local, aquí te dejamos algunas de las mejores taquerías de la CDMX.

Comenzamos uno de los preferidos, el taco de pastor, y para esta ocasión tenemos los Tacos el Paisa ubicados en La Coruña #302 en la colonia Viaducto Piedad. Su especialidad es el pastor ya sea en taco y también en torta y es una de las taquerías más amadas por el barrio, así que no te la puedes perder.

Ahora que si lo que te gusta es el suaderoTacos Tony es para ti, con el siempre aclamado taco de suadero aunque también te ofrecen campechanos y de lengua. Dentro de sus salsas están las más conocidas de verde y roja pero con el plus del chile habanero.

Si te animas a probarlos, la puedes encontrar en Avenida Universidad esquina con Torres Adalid en la colonia Narvarte.

Una de las mejores opciones para comer un taco de carnitas es El Gran Abanico que aunque también te ofrecen los clásicos de pastor y suadero, su especialidad es la la carnita a la que le puedes poner encima una de sus deliciosas salsas que incluyen el guacamole.

Amante de las carnitas, puedes visitar esta taquería en la calle Gutiérrez Nájera s/n, en la colonia Tránsito.

Vamos ahora con los siempre bienvenidos tacos de guisado que han sacado a más de uno del apuro y nada mejor que Las Cazuelas de Don José en donde encontrarás más de 20 variedades para elegir como papas con chorizo, bistec a la mexicana, rajas con crema, tortas de papa y más.

Este es un puesto de comida callejera que podrás encontrar en Olivos #87 en la colonia Los Olivos.

No podemos dejar fuera de la lista los tacos de cochinita pibil con este lugar que ofrece desde los tacos hasta panuchos y tortas con esta tradicional comida mexicana. Lo importante es que se deben acompañar con sus cebollas moradas y chile habanero, claro, solamente para los amantes y resistentes al picante.

Aquí tendrás que moverte al Centro Histórico de la \u0009Ciudad de México, en el 99 de la calle Ayuntamiento.

Por último, pero no menos importante, Tripolandia es un lugar que desde 1955 le ha dado a los comensales el manjar de la tripa sobre una cama de maíz que antes de llegar a tus manos pasa por dos procesos. Primero se hierve y después se echa al comal para dorarse.

Tú puedes elegir cómo quieres tu tripa y podrás visitarlos en La Plaza Juan José Baz número 5, igualmente en la colonia Centro Histórico.

El pilón

Si eres de los que no tienen fondo en el estómago y siempre pueden comer más tacos, te recomendamos El Chilango Hambriento, que tiene como atractivo su diversidad en salsas y especialidades como taco de tuétano o de papas rellenas.Pero eso no es todo, aquí podrás disfrutar de un buffet con todo lo que puedas comer por $180.

Tienes dos opciones ya que cuenta una sucursal en calle Dr. Andrade, esquina con Dr. Olvera y la segunda en Dr. Vertiz 166, ambas en la colonia Doctores.

Así que no hay excusa, si no tenías planes para celebrar este día o no conocías un lugar que se ajustara a tus necesidades culinarias, escoge alguna de estas opciones y disfruta.