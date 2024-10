¿Qué es la cocaína rosa? Droga que consumió Liam Payne antes de morir

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció el miércoles pasado tras caer de un balcón de un hotel de Argentina, donde se hospedaba. Los primeros datos de la autopsia revelan que el cantante británico tenía las siguientes sustancias en su organismo: éxtasis, crack, ketamina y cocaína rosa.

De acuerdo con TMZ, los exámenes toxicológicos también revelaron que Liam Payne había consumido “cristal”, es decir, la versión argentina de la metanfetamina. Además de que la Policía encontró una botella de alcohol en la habitación del cantante, junto con medicamentos recetados para la ansiedad.

Entre todas las sustancias encontradas, la cocaína rosa, también conocida como “tusi” es una de las más riesgosas ante los efectos impredecibles que puede generar. Aquí te contamos todo lo que debes saber de este tipo de droga.

¿Qué es la cocaína rosa?

La “tusi” o cocaína rosa es un polvo con olor dulce que resulta de la mezcla de ketamina, MDMA, almidón y cafeína, de acuerdo con el servicio de sustancias del Reino Unido.

De acuerdo con Energy Control, organismo de Barcelona que busca la reducción de riesgos en el ámbito del consumo de drogas, la duración de la cocaína rosa varía dependiendo la cantidad de cada uno de los componentes, los cuales, por sí solos, tienen la siguiente duración:

MDMA por vía nasal: los efectos pueden durar de tres a cuatro horas

por vía nasal: los efectos pueden durar de Ketamina por vía nasal: entre una y dos horas

por vía nasal: entre Cafeína por vía nasal: de dos a tres horas, pero pueden alargarse hasta cinco horas

Efectos del tusi

El Observatorio Uruguayo de Drogas detalla que el consumir tusi, o cocaína rosa, genera “daños indeterminados para la salud”, debido a que cada uno de los compuestos genera diferentes efectos individuales en las personas.

De acuerdo con el organismo, no se pueden definir los efectos precisos que causará la cocaína rosa, debido a que se prepara con distintas cantidades de sustancias, razón por la cual crean distintos efectos en la salud.

Por sí solos, cada sustancia de la tusi puede generar los siguientes riesgos en la salud:

Ketamina

La ketamina es un anestésico veterinario que puede generar: aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca.

MDMA

El MDMA es una anfetamina con efectos estimulantes y alucinógenos que altera la percepción sensorial y la experiencia emocional del consumidor. Sumado a ello, puede aumentar críticamente la temperatura corporal y provocar deshidratación.

Cafeína

La cafeína puede potenciarse por la mezcla con el MDMA y Ketamina, lo que ocasiona palpitaciones, ansiedad, arritmias e incluso crisis hipertensivas.

Sumado a ello, Energy Control recomienda no mezclar la cocaína rosa con otras drogas o fármacos, debido a que ello aumentaría los riesgos en la salud.

La organización principalmente sugiere evitar bebidas embriagantes: “el consumo de alcohol al consumir tusi e intentar evitarlo o reducirlo al máximo, ya que se trata de una mezcla habitual que puede conllevar efectos negativos y potenciar los riesgos asociados al ser mezclado con ketamina”.

¿Qué pasa si se mezcla la cocaína rosa con otras sustancias?

De acuerdo con la organización, el mezclar la cocaína rosa con sustancias como el alcohol puede generar:

Pérdida de coordinación

Sedación

Desmayos

