Justo en tu chavorruquez: aún existe Napster y así funciona

¿Te acuerdas de Napser? Si la respuesta es afirmativa no debes tener menos de 25 años, pues el sitio napster.com fue un gran aliado para quienes buscaban una opción para descargar música en formato MP3 de la world wide web. Napster fue fundada en 1999 por Shawn Fanning.

Apenas iniciaba el siglo XXI cuando la fiebre por descargar música empezaba, millones de personas alrededor del mundo buscaban opciones para poder cargar música en sus iPod; sí, cuando tener un iPod era lo máximo del mundo, cuando eras la envidia de tus compañeros de la prepa por tener el aparato que permitía guardar miles de canciones y que presumía un circulo touch al frente y la emblemática manzana atrás.

From 1999 to 2001, Napster gained 80 million users worldwide as the first streaming service. Who was with us then??? #Napster20 pic.twitter.com/RTPPg30MnX — Napster (@napster) August 7, 2019

Napster presta sus servicios como una plataforma streaming de música / Cortesía

Para Napster no todo fue gloria, recordemos que por allá del año 2000 Metallica interpuso una demanda al sitio, por distribuir de manera ilegal su música. La respuesta de Napster fue bloquear cerca de 300 mil usuarios que descargaron música de la banda.

Las demandas siguieron, la Corte de Apelaciones obligó a poner fin al intercambio de canciones con derecho de autor, por lo que Napster dejó de funcionar y acordó pagar 26 millones de dólares a las compañías discográficas.

En el año 2002 la empresa se declaró en quiebra, y en noviembre de ese mismo año Roxio compró a la marca por 5 millones de dólares.

Ahora, en 2019, Napster presta sus servicios como una plataforma streaming de música; un poco en el olvido no goza de la popularidad que pueda tener Spotify o Apple Music, pero el recuerdo de sus viejas glorias quedan presentes, tanto como la emoción por escuchar la música que acababas de descargar y que aparecía en tu iPod como un nuevo elemento.

