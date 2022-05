Los gatos sí saben cómo se llaman; estudio lo explica

No cabe duda que los gatos son animales inteligentes, saben cazar, ocultarse bien y reaccionar rápidamente ante cualquier señal de alerta, pero, así como los perros, ¿reconocen su nombre?

Un estudio japonés responde a esta pregunta y es que gracias a la curiosidad de una investigadora que también es dueña de un gato, se logró descubrir que estos animales saben muy bien cómo se llaman.

Su estudio publicado en la revista Scientific Reports, explica cómo es que se llegó a esta conclusión mediante la observación de 78 gatos domesticados.

Todos los felinos estuvieron dentro de un ambiente seguro, es decir, su hogar para mantenerlos en la mayor calma posible y dejar que su única concentración esté en la voz de sus dueños.

A cada uno de los propietarios se les pidió que pronunciaran el nombre de su gato mientras se les grababa, posteriormente otras personas desconocidas también los nombraron.

Los resultados arrojaron que sin importar si la voz provenía de alguien conocido o no, los pequeños tenían una reacción al escuchar su nombre.

Durante cuatro experimentos, los animales indicaron el reconocimiento a través de movimientos con la cola, las orejas o la cabeza, algo parecido a lo que hace un perro cuando lo llaman.

Sus reacciones se revelan a través de movimientos. / Foto. Pixabay

Atsuko Saito, responsable de la investigación, considera que es posible que los gatos relacionen su nombre con algún tipo de recompensa como la comida o los cariños y por eso reaccionan.

¿Por qué el perro reacciona con más entusiasmo?

Saito está consciente de que los perros son más efusivos en el momento que su dueño lo llama, llegando incluso a ladrar o dar vueltas, por lo que cree que se debe a un talento natural.

Los caninos son una especie amaestrada desde hace siglos, siendo seleccionados de acuerdo a sus características que les otorgan las razas y así entrenarlos.

Lo anterior le da una gran ventaja al perro sobre el gato, siendo esta última una especie solitaria que nunca pasó por un proceso de entrenamiento.

Así que ya lo sabes, si tu mascota no te hace caso después de que la llames, probablemente te esté ignorando deliberadamente, sin embargo esto no significa que no tenga afecto hacia ti, simplemente no tiene ganas de responder.