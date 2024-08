Los 5 abuelitos y abuelitas que no olvidamos de las series animadas

El Día del Abuelo en México se celebra cada 28 de agosto para reconocer el papel de las personas adultas mayores en la sociedad, aunque no es un festejo solo para quienes tienen nietos o nietas.

En agosto de 1982 se realizó la primera celebración para los adultos mayores durante la Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al envejecimiento.

Sin embargo, la fecha conmemorativa llegó a México en 1983 y su festejo se extendió a nivel nacional hasta 1988. Desde entonces, hay eventos especiales y hasta descuentos para las personas adultas mayores, que con su experiencia e historia son parte fundamental.

Y quienes no crecieron escuchando historias de sus propios abuelos o abuelas probablemente llegaron a escuchar consejos de otros adultos mayores, incluso de personajes animados en las series.

Abuelito de Heidi

Un hombre ermitaño que vive en los Alpes suizos debe cuidar de su nieta Heidi, una niña de cinco años que todos los días comienza una nueva aventura en su descubrimiento del mundo.

Aunque parece de mal carácter, el abuelo demuestra su cariño a Heidi, incluso la canción más conocida de la caricatura es dedicada al hombre de abundante cabello y barba larga de color blanco.

“Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime ¿por qué huele el aire así? Dime ¿por qué yo soy tan feliz? Abuelito, nunca yo de ti me alejaré.”

Abe de Los Simpson

A veces dormido en el asilo y otras metiéndose en problemas o cuidando de sus nietos, así es Abraham Simpson, papá de Homero y abuelo de Bart, Lisa y Maggie.

Aunque en ocasiones es ignorado por su propia familia, siempre que puede intenta cuidar de ellos y contarles historia de su pasado que, aunque fragmentadas, suelen causar interés.

Don Papi Mafia de Los Padrinos Mágicos

Quienes son seguidores de Los Padrinos Mágicos desde sus primeros capítulos probablemente saben que Don Papi Mafia es el padre de Wanda y su hermana Blonda (muy parecida a ella pero en rubia).

Aunque este ser mágico tiene un papel secundario en las primeras temporadas es importante cuando de dar consejos se trata. Además, en la nueva serie lanzada por Nickelodeon el jefe de la mafia mágica fue mencionado por varios fans que dicen él cuidó de su nieto Poof, hijo de Wanda y Cosmo, y quien tiene el mismo color de vestimenta que Don Papi.

Bajo su traje morado y apariencia intimidante, Don Papi Mafia guarda a alguien que sabe dar consejos.

Gran Papi. | Foto: Nickelodeon

Lou Pickles de Rugrats

Si en el mundo animado hay alguien que demuestra cariño por sus nietos es Lou Pickles, abuelito de Tommy, Dil y Angélica, en Rugrats.

Aunque en medio de cada historia que cuenta a sus nietos se queda dormido, siempre tiene tiempo para una aventura nueva con ellos. Lou Pickles nació el 8 de noviembre de 1915 y en sus años laborales fue "soldado en la guerra, un cocinero, un reparador de pequeños electrodomésticos y un detective", de acuerdo con Nickelodeon.

Foto: Nickelodeon

Phil y Gertie de Hey Arnold

La pareja de abuelitos más cool podría ser para Phil y Gertie, pues ambos hacen su mayor esfuerzo para entender a Arnold. Además de ser amorosos, siempre lo escuchan y hasta existe un episodio en que Gertie le enseña a su nieto cómo defenderse.