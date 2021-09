Los músicos también se suben al tren de los NFT

La cantante colombiana Shakira se sumó recientemente a la lista de artistas que se adentran en el mundo del arte digital, en este caso con la creación de "La Caldera", su propia colección de tokens no fungibles, más conocidos como NFT, una tendencia en el mercado del arte que crece cada día en popularidad.

El lanzamiento de esta colección, anunciado por la cantante en sus redes sociales, es una colaboración con Bosslogic, el creador de los NFT, que se pondrá a la venta en la plataforma Markers Place. Una parte de los ingresos se destinará a la Fundación Pies Descalzos, creada por la artista.

Los NFT son activos digitales únicos basados en la tecnología de la cadena de bloques -la misma que sostiene a las criptomonedas-, que, aunque pueden copiarse, solo tiene un original porque se crea un certificado digital de propiedad y autenticidad.

Este indica que ese contenido es único y que los derechos de propiedad los tiene la persona que lo ha adquirido, aunque los derechos de autor seguirán en posesión del creador de la obra.

La colección de Shakira cuenta, además, con cuatro piezas de audio originales, producidas por ella misma, que acompañan esta expresión artística digital donde los temas mitológicos se desarrollan en un mundo posmoderno colorido.

TAMBIÉN LO HACEN CON DISCOS

En marzo pasado, el grupo de rock estadounidense Kings of Leon se convirtió en el primer grupo en presentar un álbum en formato NFT, bajo el título de When You See Yourself, con lo que un álbum digital se puede convertir en un reproducción original y en un objeto de coleccionismo.

El álbum se presentó en dos configuraciones diferentes como parte de una serie que ha llamado NFT Yourself: el primero con acceso a una versión "deluxe" de su álbum, y el segundo que ofrece ventajas además para sus conciertos en vivo, como asientos en primera fila de por vida, del que sólo se ofrecerán seis, que salieron este viernes a subasta.

El NFT vincula un contenido digital a la tecnología blockchain, aunque en lugar de usarse para crear criptodivisas -donde todas las unidades de la monedas tienen el mismo valor-, genera registros que difieren en valor entre ellos por diferentes razones, al igual que ocurre con los cromos, los cómics o la filatelia.

La primera versión del NFT de la banda se vendió en 50 dólares, e incluyó el acceso a una descarga digital de la música y un disco de vinilo, y la segunda versión fue subastada por la startup tecnológica YellowHeart.

Aunque sólo se vendieron al mejor postor 6 de ellas, Kings of Leon decidió producir 18, lo que permitirá al grupo sacar más al mercado en el futuro, al igual que en el pasado sucedía con reproducciones físicas de coleccionismo.

"Durante los últimos 20 años hemos visto la devaluación de la música", dijo a la revista Rolling Stone el director ejecutivo de YellowHeart, Josh Katz.

"Aun estamos en las fases iniciales, pero en el futuro, creo que será la forma en la que la gente publicará sus canciones. Cuando venden 100 mil a un dólar cada una, sólo hacen 100 mil dólares", dijo.

En julio pasado, el cantante Jon Secada y el compositor y pianista de jazz Gonzalo Rubalcaba también debutaron en el mundo de los NFT con una obra de arte digital creada en conjunto con el artista plástico venezolano Edo y a la venta por internet.

Ambos unieron sus talentos en el álbum Solos, un homenaje al "filin" cubano del que precisamente ha surgido la primera obra de arte digital de ambos, gracias a su encuentro con el artista pop.

"Solos es un álbum con una visión artística, yo quería encontrar una manera de inmortalizarlo y fue en el momento que vi el trabajo de Edo que supe que debía ser él quien le diera ese sello audiovisual al encuentro musical entre Jon y Gonzalo", dijo Julio Bagué, presidente de la disquera Oleta Producciones y productor del álbum.

Desde su salida y por 15 días el NFT estuvo a la venta en la plataforma Marketlace Opensea con un precio de salida de 10 mil dólares.

Hace unos días, la promotora Larrosa Music Group también informó que el artista Daniel Llorente Rey, más conocido como Daniel Minimalia, quien tuvo un álbum galardonado en los Latin Grammy 2020 cómo Mejor Álbum Instrumental, lanzaría una edición especial del mismo en formato NFT, con 8 piezas de arte exclusivas.

“Daniel Minimalia se convierte así, en el primer artista del mundo que lanza un disco ganador de un Latin Grammy en este formato”, señaló la empresa en su página oficial.

