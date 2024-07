¿Los Simpson lo harán de nuevo? La serie predice el futuro de Trump y Estados Unidos

Los Simpson son conocidos por “predecir el futuro”, pues en algunas ocasiones la trama de sus capítulos se vuelven realidad, como el brote de Coronavirus, el ataque del tigre blanco a un entrenador o el espectáculo de Lady Gaga en el Super Bowl.

Sumado a ello, en redes sociales surgió la teoría que Los Simpson predijeron los apagones que sufrió el país en mayo. Además de que “adivinaron” que el economista Bengt Holmström y el químico Bernard L. Feringa ganarían un Premio Nobel.

Fun fact: @TheSimpsons' Milhouse once predicted MIT Prof. Holmström would win a #NobelPrize. Today, he was right! https://t.co/CC0LRk1avy pic.twitter.com/syhMiJBK2A — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) October 10, 2016

Ahora, en TikTok se viralizó la teoría de que Los Simpson predijeron que pasará en las elecciones de 2024 de Estados Unidos, e incluso quién ganará en 2028, ambos relacionados con la familia de Donald Trump, candidato republicano a la presidencia.

¿Cuál es la predicción de Los Simpson sobre Donald Trump?

Durante un capítulo de Los Simpson, Homero está detrás de un personaje con características similares a Donald Trump. El protagonista de la serie se acerca al cabello del expresidente, este lo atrapa y lo sumerge en el.

Al entrar al cuero cabelludo, Homero Simpson lo explora y descubre un cartel en el que indican que Trump ganará en 2016, 2020 y 2024, por lo que en redes sociales como TikTok se viralizó la teoría de que la serie “predijo” que el candidato republicano ganará estas elecciones.

Además, otro capítulo muestra que Ivanka Trump, hija del expresidente republicano Donald Trump, se postulará a la presidencia de Estados Unidos en 2028, después de que su padre ganó en las presidenciales de 2024.