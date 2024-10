Luna llena en octubre: este es el día y la hora en que se podrá ver en su máximo

Octubre dará a todos los amantes del cielo uno de los espectáculos más importantes del año, se trata de la superluna que podrá ser vista pronto.

Este fenómeno astronómico podrá ser apreciado a simple vista, si es que las condiciones climatológicas lo permiten.

Como ya es costumbre, el otoño suele venir acompañado con las mejores postales del satélite natural de la Tierra y este 2024 no será la excepción.

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver la superluna de octubre?

La luna llena estará durante tres días, desde el miércoles 16 de octubre (99 por ciento de iluminación), el jueves 17 octubre (casi al 100 por ciento de iluminación) y viernes 18 de octubre ( 98 por ciento).

La superluna de octubre también conocida como luna del cazador podrá verse en un punto máximo el jueves 17 de octubre a las a las 05:26 horas, de acuerdo con el sitio especializado Starwalk.space.

Sin embargo, se recomienda observar la luna llena justo al atardecer del jueves cuando esté cerca del horizonte, pues habrá una mejor perspectiva para apreciarla.

Es un pájaro, es un avión… ¡es una superluna! 🌕



La última superluna del año tendrá lugar mañana 17 de octubre, a las 7:26 a.m. EDT, para ser precisos. Pero ¿qué es una superluna? Descubre por qué se da este brillante espectáculo en el cielo: https://t.co/6xixiJmlRW pic.twitter.com/MQpRZeEiWY — NASA en español (@NASA_es) October 16, 2024

Esta luna llena será la más grande y brillante de este 2024, ya que será cuando el satélite esté más cercano a nuestro planeta.

En esta ocasión, la distancia entre la Luna y la Tierra será de 357.364 kilómetros, a diferencia de la distancia media entre ambas que de 384.400 kilómetros.

Behold: a full moon worthy of the Halloween season. The Hunter’s Moon!



According to the Farmer’s Almanac, this month’s full moon coincides with deer hunting season. Keep an eye on the sky for the next couple days, as the Moon will appear full through Friday morning. pic.twitter.com/6CfDPDYFBB — NASA (@NASA) October 16, 2024

La NASA indica que usualmente puede haber de dos a cuatro superlunas al año, mientras que el Instituto de Astrofísica de Canarias señala que pudene presentarse hasta cinco superlunas en el mismo periodo.