¿Mafalda estuvo a favor del aborto? La vez que Quino lo aclaró

A pesar de que Mafalda, una de las niñas con más puntos de vista sociopolíticos que existe en el mundo, ha permanecido callada durante los últimos años, en 2018 un colectivo anónimo puso palabras que “ella no profesa” en sus globos de diálogo sin la autorización de su creador Joaquín Lavado (Quino).

En ese año y por medio de redes sociales se viralizó un supuesto monero que lucía a la pequeña Mafalda con un pañuelo celeste, con el cual se identifican las personas que están en contra de la legalización del aborto.

Durante la lucha de mujeres argentinas para despenalizar el aborto, algunas cuentas apócrifas comenzaron a utilizar la imagen de la pequeña para recabar partidarios.

En uno de estos mensajes las personas anti aborto hablaban por Quino dentro de una supuesta caricatura de Mafalda. En ella se declaraba supuestamente en contra de que las mujeres decidieran sobre sus cuerpos por sí solas.

En el mensaje Mafalda expresaba:

“Me han comentado cómo se está utilizando sin mi permiso la imagen de Mafalda en la campaña de legalización del aborto (cosa que me enoja) pero aprovecho para aclarar que Mafalda siempre estará a favor de la vida, por lo tanto, no le pongan un pañuelo verde, porque su color es celeste”

Luego de publicarse tal imagen los propios internautas comenzaron a sospechar sobre la supuesta postura de Mafalda pues ella se caracterizó desde su primer tiraje por ser una niña liberal, siempre crítica y con discursos sociopolíticos.

La verdadera postura de Mafalda y Quino

Al viralizarse la imagen el sobrino del caricaturista, Diego Lavado, se encargó de notificarle a Quino sobre lo ocurrido, quien optó por mandar un nuevo mensaje en contra de la caricatura apócrifa.

“Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que la postra en contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida.

Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”

Dentro del mismo mensaje, Quino evitó manifestarse a favor o en contra de la ley para despenalizar el aborto, no obstante mencionó a los “derechos humanos de las mujeres”, argumento que formaba parte de los sectores que defendían el aborto legal.

Al respecto su sobrino comentó:

“Él es así, no le gusta colocarse de un lado o del otro, pero quien lo conoce sabe lo que Quino piensa. habla de los grandes temas, va al hueso de las cosas, pero escapa a los asuntos de la coyuntura”.

2 años pasaron y Argentina despenalizó el aborto

El pasado 30 de diciembre de 2020, la Cámara de Senadores sancionó el artículo 37.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo derivado de decenas de años de lucha del movimiento feminista argentino.

Lastimosamente Joaquín Lavado, Quino, no pudo presenciar este hecho histórico en su país, pues debido a un problema cerebrovascular falleció el 30 de septiembre de 2020.