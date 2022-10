Mamá Coco: así creo Disney el personaje inspirado en doña María Salud Caballero

El fin de semana el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, dio a conocer el fallecimiento de María Salud Ramírez Caballero, mejor conocida como “Mamá Coco”.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Doña María Salud Ramírez Caballero, “Mamá Coco”, mujer incansable y ejemplo de vida, quien fuera inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo. Mis oraciones para su descanso y para que su familia encuentre resignación”, publicó el funcionario en Twitter.

La mujer purèpecha, falleció a los 109 años de edad y fue conocida por ser inspiración de la abuelita "Coco", de la película producida por Disney Pixar, sine embargo, hubo varias voces que criticaron la forma en que fue retratado México en el film.

Polémicas en torno a la inspiración de "Coco"

Muchos están al tanto de la fama de “Coco”, pero pocos saben que hubo muchasseñalamientos hacía como retrataron México; algunos señalaban que en el film se había realizado una “apropiación cultural”, es decir, utilizar una cultura con fines de consumo masivo desligándola de su contexto y su significado social.

En un video publicado por Disney, se puede ver a los productores, consultores y actores incluidos dos mexicanos, Gael García Bernal y Camilo Lara, contando que hicieron un viaje a México en el que recorrieron algunas partes características para conocer la cultura de la zona, siendo una de esas visitas a Doña María Salud Ramírez.

Doña María aceptó que los realizadores pasaron tiempo con ella y le tomaron varias fotografías, sin embargo, Lee Unkrich, aseguró que "Coco" no se inspiró en alguna persona en específico.

Después de ello, en redes sociales circuló una foto de Unkrich con Doña María, y una leyenda que dice:

“Este tipo afirma que conoció a Mamá Coco y que ella no ha recibido ningún dinero de Disney desde el lanzamiento de la película, aunque el personaje se basó en ella. Ya está en las noticias y todo. Pensé en hacértelo saber”, dice la publicación.

This is not a true story. The character of Mamá Coco was not based upon any real person we met in our travels. She sprang solely from our imagination. https://t.co/sIYIYrrqEO — Lee Unkrich (@leeunkrich) November 4, 2018

Hay que resaltar que la familia de Doña María ha presionado a Disney en diversas ocasiones para que reconozca que se inspiró en ella.

María Ramírez Caballero nació en Santa Fe de la Laguna el 16 de septiembre de 1913. Se desempeñó en el oficio de la alfarería, actividad comercial común en la zona. Junto con su esposo salían a vender las ollas de barro que fabricaban a las ferias de los pueblos. Además, se dedicó a las labores del hogar.

Después del estreno y éxito de Coco, gente de México y alrededor del mundo llegaban a su casa para tomarse fotos y platicar un rato con ella, lo que detonó las actividades turísticas en la región. Se dice que tuvo tres hijos así como decenas de nietos y bisnietos.

