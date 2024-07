Mancha Roja de Júpiter: en qué consiste y cómo verla desde México

La Mancha Roja de Júpiter ha sorprendido a los científicos durante al menos 400 años, pues es un fenómeno que tiene un diámetro de aproximadamente 16 mil 350 kilómetros, es decir, dos veces el de la Tierra.

Este fenómeno anticiclónico fue descubierto en 1665 por el astrónomo italiano Giovanni Cassini, quien fue el primer afortunado en observar la tormenta mediante un telescopio primitivo.

A más de 400 años, y sin telescopio, te contamos cómo puedes observar la Mancha Roja de Júpiter desde la comodidad de tu hogar.

¿Qué es la Mancha Roja de Júpiter?

La Mancha Roja de Júpiter es una tormenta anticiclónica, situada en el hemisferio sur del planeta. Debido a su magnitud, que comprende un radio de 16 mil 350 kilómetros, puede generar vientos de hasta 432 kilómetros por hora.

Esta tormenta es distintiva de Júpiter, e incluso es considerada como una de las más longevas dentro del sistema solar.

¿Cómo ver la Macha Roja de Júpiter en México?

La Misión Juno de la NASA facilita la observación de la Mancha Roja de Júpiter, mediante la creación de una animación realizada con modelos de velocidad derivados de sus datos y telescopios terrestres.

Esta animación muestra cómo los vientos de hasta 432 kilómetros por hora giran alrededor de la Mancha Roja de Júpiter.

Para verla, solo debes acceder a la página de la Misión Juno de la NASA, dando clic aquí, y elegir la animación “El dinámico paisaje nuboso de Júpiter: una exploración con modelos 3D”.