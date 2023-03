María Teresa Landa, la Miss México que "mató por dignidad" a su esposo en la década de los 20

María Teresa Landa llamó la atención al final de la década de los 20 por haber ganado el concurso Señorita México que la llevaría al certamen de belleza más importante: Miss Universo. Un año después de concursar en el certamen de belleza, en Galveston, Texas, el cual no ganó, la mirada de México regresó hacia ella por haber asesinado con seis tiros a su esposo, el general Moisés Vidal Corro.

La pareja se casó de manera clandestina cuando ella regresó de concursar en Estados Unidos, posteriormente viajaron casi un año por Veracruz, estado del que era originario el general Vidal Corro, luego de su larga estancia en el puerto, finalmente se establecieron en la casa de la familia Landa ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Se dice que el general Vidal era celoso y desconfiado y no dejaba que la joven saliera a la calle, tampoco que hiciera actividades tan cotidianas como leer el periódico, lo cual resulta irónico, pues de esta forma fue que se enteró que el general estaba casado con María Teresa Herrejón, mujer con la que tenía dos hijas y que lo había denunciado por "bígamo" es decir, por estar casado con dos personas.

Fue ese mismo día, un 25 de agosto de 1929 que María Teresa Landa disparó seis veces contra Vidal con su propia arma, no sin antes decirle: "Me has destrozado la vida y mis ilusiones; si me casé contigo no fue por dinero, bien lo sabes, sino por amor porque te quiero, no es justo esto que has hecho".

La joven fue enjuiciada y pese a eso, siempre vistió elegante usando vestidos y medias de seda. Finalmente fue exonerada por el crimen que dejó a Vidal con 10 orificios en todo el cuerpo, el argumento fue que "mató por dignidad". El acontecimiento le dio el sobrenombre "Viuda Negra".

Posteriormente siguió´con una vida relativamente normal, estudió una licenciatura, una maestría y un doctorado, dio clases entre las décadas de 1940 a 1970 de Ética y Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en diversas preparatorias de la misma casa de estudios. Entre sus alumnos, destaca el periodista Jacobo Zabludovsky así como el historiador y novelista Francisco Pérez Arce.

María Teresa se retiró de la docencia en 1986 y murió el 4 de marzo de 1992. La Miss México no volvió a casarse y tampoco tuvo hijos. Sobre ella trata Venus triste, por la que la escritora Ana Romero acaba de ser galardonada con el III Premio Sor Juana de Novela Histórica, organizado por la Universidad del Claustro de Sor Juana y el sello editorial Grijalbo.