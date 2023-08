Mark Zuckerberg pone fin a pelea con Elon Musk: competiré con quien se tome enserio el deporte

El fundador de Facebook Mark Zuckerberg, anunció que dará fin al combate con el dueño de Twitter Elon Musk, debido a la "falta de seriedad" que ha tenido el empresario también dueño de la empresa automotriz Tesla, para fijar una fecha.

"Creo que estamos de acuerdo en que Elon no va en serio y es hora de pasar a otra cosa. Le ofrecí una fecha de verdad, Dana White (el jefe de la organización de artes marciales UFC) se ofreció a hacer de esto un evento legítimo en nombre de la caridad", dijo Zuckerberg en su cuenta de Threads.

Del mismo modo, el dueño de Meta abundó en que el propietario de Space X ha aplazado la fecha de la pelea por varias cuestiones: "Elon no va a confirmar una fecha, luego me dice que necesita cirugía y ahora me pide hacer una ronda de práctica en mi patio trasero".

Por útlimo, Mark Zuckerberg sentenció que el combate se llevaría a cabo cuando Elon Musk decida "ponerse serio".

Anteriormente, el dueño de la nueva plataforma Threads, aseguró en su cuenta en dicha red social, que está listo para la pelea con Elon Musk desde que él lo desafió, aunque no haya concretado la cita.

En junio de 2023, ambos empresarios acordaron pelear a través de una serie de publicaciones en redes sociales. Incluso Musk mencionó que podría llevarse a cabo en Las Vegas o en el Coliseo de Roma.

"La pelea será administrada por mi fundación y la de Zuck (no UFC). Livestream será en esta plataforma y Meta. Todo en el marco de la cámara será la antigua Roma, así que nada moderno. Hablé con el primer ministro de Italia y el ministro de Cultura. Han acordado una ubicación épica", dijo Musk el pasado 11 de agosto, sin mencionar cuándo se llevaría a cabo.