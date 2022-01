Más sobre “El muro invisible de Europa”

En las semanas que han pasado desde que El Sol De México publicó una investigación sobre el apoyo de la Unión Europea a la captura y detención de refugiados en Libia, el debate sobre migraciones hacia Europa desde África y Oriente Medio volvió a brotar entre políticos, líderes religiosos, defensores de derechos humanos y legisladores.

Varias de estas personalidades citaron los resultados de la investigación para señalar que los países más ricos, como Estados Unidos y los Estados miembros de la Unión Europea, tienen que encontrar un mejor plan para hacer frente a la creciente migración a consecuencia del cambio climático. La mera externalización del control migratorio a Estados problemáticos a nivel interno, como México o Libia, no es una respuesta humana ni eficaz.

En Grecia, el Papa Francisco condenó las políticas europeas de "egoísmo y nacionalismo". Describiendo nuestra investigación como una "lectura obligada", Mohamed ElBaradei, premio Nobel de la Paz y ex vicepresidente de Egipto, añadió: "No es de extrañar que la mayoría de la retórica oficial occidental sobre los "derechos humanos" no se tome en serio".

La investigación, realizada en colaboración con El Sol De Mexico y The Outlaw Ocean Project, detalla el enorme coste humano de la decisión de Europa de financiar una amplia campaña de represión de los inmigrantes llevada a cabo por las autoridades de Libia, uno de los países de tránsito más populares para las personas desesperadas que se dirigen a Europa, la mayoría de las cuales huyen de la pobreza, la violencia y el impacto de un planeta sobrecalentado.

La semana en que se publicó nuestro reportaje, una coalición de abogados de derechos humanos de Europa presentó formalmente una denuncia escrita a la Corte Penal Internacional solicitando que abriera una investigación sobre la cínica y mortal asociación de la UE con Libia. Dos mujeres migrantes presentaron otra denuncia ante las Naciones Unidas en la que alegaban que, con la bendición tácita de la UE, habían sido sometidas a detención arbitraria y tortura en Libia.

La ministra de Asuntos Exteriores de Libia dijo que su país estaba cansado de cumplir las órdenes de Europa en cuanto a la limitación de la migración a la UE, un acuerdo que, según ella, había dado lugar a que Libia quedara retratada como una herramienta fea y violenta en una crisis geopolítica. "No nos echen el problema encima y no señalen con el dedo a Libia, retratándola como un país que abusa y falta de respeto a los refugiados", dijo la ministra Najla Mangoush.

El controvertido papel de la multimillonaria agencia europea de protección de fronteras, Frontex, también fue objeto de un nuevo examen. El funcionario de Frontex encargado de la protección de los derechos de los inmigrantes se mostró alarmado y frustrado por lo que calificó de indiferencia de la agencia fronteriza ante las pruebas de daños cometidos contra los inmigrantes. Esta crítica se hizo eco de afirmaciones similares incluidas en nuestro informe de otro alto funcionario de Frontex que había dicho que la indiferencia por la violencia contra los migrantes había existido dentro de los altos rangos de la agencia durante años.

El presidente francés Emmanuel Macron, por su parte, pidió que se concedieran a Frontex poderes de emergencia, y argumentó que el futuro de Europa dependía de su capacidad para controlar sus fronteras. Sus comentarios se produjeron dos días después de que más de dos docenas de migrantes se ahogaran durante un intento de cruzar el Canal de la Mancha.

Una audiencia más grande, una pregunta más amplia

La investigación se difundió al público mundial de una forma nueva. El reportaje inicial se publicó en El Sol De México y fue seguido por media docena de artículos de seguimiento más cortos, que incluían un análisis más profundo de Frontex y un debate más completo sobre el inminente espectro del aumento de la migración climática. El reportaje tuvo un alcance mundial inusual debido a la forma única en que se difundió, publicándose en 11 idiomas, 26 países y 53 revistas, radios, televisiones y periódicos.

La investigación incluyó un documental de 27 minutos, producido con el apoyo del Pulitzer Center, publicado originalmente en The Guardian y posteriormente en media docena de otros medios. La película se basó en un reportaje realizado durante cinco semanas en un barco de Médicos sin Fronteras que realizaba rescates de migrantes en el Mediterráneo. Entre los logros del documental, Ed Ou captó en cámara, posiblemente por primera vez, el uso de drones por parte de Frontex para localizar embarcaciones de migrantes, cuyas coordenadas, según se descubrió, se envían después a los guardacostas libios.

Diversos medios de televisión, como CNN, MSNBC, Al-Jazeera y NBC, publicaron artículos sobre las revelaciones de la investigación. The LA Times, The Christian Science Monitor, Al Jazeera y otros medios difundieron versiones de un artículo de opinión sobre el papel del cambio climático. Además de la National Public Radio de Estados Unidos, emisoras de radio de Guinea-Bissau a Bielorrusia, Países Bajos y Alemania produjeron sus propios artículos, a veces utilizando elementos de audio de nuestro reportaje en Libia.

Mundo El muro invisible de los europeos

El arte también desempeñó un papel distinto e importante en la distribución del periodismo. Los reportajes se pusieron en escena ante un público que agotó las entradas en Oakland, Los Ángeles, Nueva York y Washington D.C. para una representación teatral a cargo de una compañía llamada Pop-Up Magazine. Un músico electrónico llamado Adam Noya emparejó música y muestras de una versión de audio del reportaje escrito, con la esperanza de que el reportaje llegara a sus oyentes a través de plataformas no informativas como Spotify y Apple Music. Varios diseñadores gráficos pasaron semanas creando versiones animadas de la investigación para ofrecer una forma diferente de experimentar la dramática narración.

Aunque la investigación resolvió ciertos misterios, también planteó una cuestión más amplia y controvertida: ¿cómo pueden los países gestionar la migración de forma más humana? Lo que está en juego en esta cuestión no hará más que aumentar, teniendo en cuenta que los demógrafos prevén que más de 150 millones de personas intentarán trasladarse debido a la crisis climática en los próximos 50 años.

Los expertos en migración y los defensores de los derechos humanos ofrecieron diversas ideas para mejorar la gestión de la crisis del Mediterráneo. En parte para debatir algunas de las conclusiones de la investigación, la Alianza Libio-Americana organizó una mesa redonda en línea sobre Libia y la migración. Durante el evento, Thomas Garofalo, director de país de Libia para el Comité Internacional de Rescate, dijo que la UE tiene que dejar de asociarse con los libios en el control de la migración. "Hay que volver a una búsqueda y rescate europeos en el Mediterráneo", dijo. "Está claro que la guardia costera libia no es capaz de proteger la vida y el bienestar de estas personas que intentan cruzar".

Ahmed Gasir, investigador de una ONG libia, Solidaridad con los Derechos Humanos, añadió que Naciones Unidas debería restablecer inmediatamente sus vuelos de evacuación desde Trípoli, los cuales, hasta que fueron cancelados hace más de un año, constituían una de las únicas vías seguras para que los migrantes escaparan de Libia. Más de 40 mil refugiados están atrapados en Libia y estos son los que ni siquiera están en los brutales centros de detención, señaló.

Mark Micaleff, experto en Libia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, dijo que no sería prudente ni ético retirar el dinero de la UE de las numerosas organizaciones de ayuda que realizan una labor de salvamento de los migrantes en Libia. Añadió que los funcionarios de la UE podrían no tener mucho control sobre lo que ocurre en las prisiones de migrantes en Libia. Pero podrían ejercer más presión sobre el gobierno libio vinculando más apoyo financiero a la Guardia Costera libia a mejoras demostrables en estas prisiones.

Otras fuentes hicieron una observación de mayor altura: construir muros más altos y gruesos como el invisible que la UE ha levantado a través del Mediterráneo no es la forma de responder a la estampida global que la migración climática ha puesto en marcha. La solución más sostenible es dirigir los recursos y la atención política hacia los factores que empujan a las personas desesperadas a dirigirse hacia Europa y Estados Unidos.

La negación de Europa

Durante demasiado tiempo los funcionarios europeos han afirmado que su papel en Libia era estrictamente humanitario. Estos funcionarios dijeron que la UE no paga nada relacionado con la captura ilegal y el maltrato de los refugiados en Libia. La investigación demostró que esta afirmación era falsa. Utilizando una base de datos de contratos de la UE y otras fuentes, descubrimos compras por valor de millones de dólares, desde los autobuses utilizados para transportar a los inmigrantes capturados desde el puerto hasta las prisiones, pasando por los todoterrenos desplegados para cazar a los refugiados en los desiertos, hasta las bolsas para cadáveres utilizadas para enterrar a los caídos. Al examinar las imágenes de las redes sociales, descubrimos cómo las milicias, los grupos de ayuda y el gobierno de Libia utilizan estas compras.

Como reacción, Jeff Crisp, ex jefe de desarrollo de políticas y evaluación de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tuiteó que la investigación era "probablemente el informe más detallado hasta ahora sobre el programa apoyado por la UE que permite a la Guardia Costera libia y a las milicias asociadas interceptar a los refugiados en el mar". Ali Noorani, director general del Foro Nacional de Inmigración, añadió que el reportaje llevaba "la crueldad y depravación de este enfoque de la migración a niveles totalmente nuevos".

Refiriéndose a la investigación, Othmar Karas, parlamentario de Austria, escribió a la Comisión Europea, pidiéndole que investigue las "instalaciones tipo prisión donde se detiene a los refugiados y migrantes" a instancias de la U.E. "¿Qué medidas está tomando la Comisión para poner fin a la situación de los derechos humanos en las instalaciones tipo prisión para migrantes y refugiados en Libia?", escribió.

Ciarán Cuffe, otro parlamentario irlandés de la UE, también escribió a la Comisión citando las compras específicas que nuestra investigación reveló por parte de la UE en nombre de la Guardia Costera libia, incluidas varias lanchas patrulleras de la clase P150 que se entregarán próximamente. Preguntó qué medidas tiene previsto adoptar la UE para garantizar que dichos activos no se utilicen para devolver a los migrantes a Libia, contraviniendo el derecho internacional. El 10 de diciembre, Fabio Castaldo, legislador italiano que también es vicepresidente del Parlamento Europeo, dijo que hasta la fecha Europa no había logrado unirse para aplicar un conjunto de políticas de inmigración que fueran eficaces y humanas. Un esfuerzo colectivo tendría que poner la "dignidad" de los inmigrantes en primer plano, dijo.

El padre Mussie Zerai, sacerdote católico eritreo y candidato al Premio Nobel de la Paz en una ocasión, se hizo eco de este sentimiento en una carta enviada al presidente del Parlamento, David Sassoli. Zerai dijo en la carta que el primer paso hacia lo que llamó una "revisión radical" del trabajo de la UE con Libia requeriría "una advertencia decisiva a Libia para poner fin a la violencia y llamar a los responsables a responder por ella".

En un testimonio ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a finales de diciembre, un funcionario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dijo que Estados Unidos tenía un interés estratégico en una Libia estable, y citó nuestro reportaje para argumentar que el trato humano de los migrantes sería necesario para que el país recuperara su legitimidad.

Lo que queda por delante

¿Hacia dónde se dirige esta historia? Es difícil de decir. A principios de este año, por primera vez, dos casos presentados por migrantes que alegan complicidad en los abusos de Frontex y su personal han llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los defensores de los migrantes celebraron una sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal Supremo de Italia que anulaba la condena de dos migrantes a los que las autoridades italianas habían acusado de desafiar sus esfuerzos por devolverlos a Libia. La sentencia del alto tribunal afirma que los migrantes, tras ser rescatados en el mar por operadores de remolcadores, estaban en su derecho de resistirse a ser devueltos a un país que no cumple la norma internacional de puerto seguro.

Los abogados de los migrantes afirmaron que la sentencia deja claro que "las operaciones de rescate en el mar que dan lugar a la devolución de los supervivientes a Libia constituyen una infracción del principio de no devolución y violan los derechos de las personas rescatadas, que deben ser llevadas a un lugar seguro donde su vida ya no corra peligro y se garantice el respeto de sus derechos fundamentales".

No está claro qué ocurrirá con las últimas acciones legales emprendidas contra la UE, tanto ante la Corte Penal Internacional como ante las Naciones Unidas, pero las presentaciones se han convertido en parte de un desafío más amplio a la legalidad de las políticas de la UE y la conducta de su agencia de fronteras, Frontex.

Tineke Strik, diputada holandesa del Parlamento Europeo, aseguró que tenía la intención de celebrar una audiencia ante la subcomisión parlamentaria de Derechos Humanos en enero para que los informadores que están detrás de la investigación pudieran dar testimonio público sobre la implicación de la UE con Libia. Otros funcionarios gubernamentales, desde Dublín hasta Estambul, hicieron un llamamiento público para que se replantee el enfoque de Europa en la gestión de la crisis migratoria.

Las victorias más silenciosas

A veces las victorias pequeñas y personales en el periodismo son las más satisfactorias. Nuestro reportaje en Libia incluyó el lanzamiento exitoso de un dron sobre la prisión de migrantes en Trípoli donde Aliou Candé, el migrante de Guinea-Bissau, fue asesinado. Fue una tarea periodística peligrosa, pero nos pareció que valía la pena el riesgo por el hecho de mostrar un lugar oscuro y violento que había permanecido oculto durante mucho tiempo, incluso para la gente que vivía justo al lado.

Al final, las imágenes de los aviones no tripulados desde arriba, junto con los vídeos de los teléfonos móviles que salieron del interior de la prisión, conocida como Al Mabani, se convirtieron en la representación icónica de una dura verdad que se difundió no sólo en Europa y Estados Unidos, sino también, y de forma importante, en los medios de comunicación de Argelia, Libia, Marruecos, Túnez y Turquía.

Hicimos un esfuerzo especial para que el reportaje se difundiera ampliamente en árabe y otros idiomas en Oriente Medio y en toda África. Esto nos pareció un logro muy meritorio porque este tipo de reportajes rara vez se publican en los lugares donde viven las personas más afectadas.

Mientras informaban sobre el reportaje en Trípoli, varios de los reporteros que realizaban la investigación fueron violentamente capturados y desaparecidos en una prisión secreta por el Servicio de Inteligencia libio, afiliado desde hace tiempo a una de las poderosas milicias de Libia, la brigada Al Nawasi. Poco después de la publicación de la investigación, el Servicio de Inteligencia libio entregó al Departamento de Estado de Estados Unidos el equipo y los efectos personales por valor de 30.000 dólares que había incautado a los reporteros antes de liberarlos tras seis días de cautiverio.

Después de que Aliou Candé fuera asesinado por un guardia de Al Mabani, la policía lo incluyó inicialmente en los papeles sin nombre. Este hecho supuso un insulto añadido al dolor del tío abuelo de Candé, que visitó la comisaría para identificar su cuerpo. Una de las aspiraciones más humildes de nuestra investigación era rehumanizar a Candé contando su historia al mundo de manera que el público global pudiera entenderlo como una persona, no como una trágica estadística. Sólo los lectores pueden juzgar si la obra ha logrado este objetivo. Pero, como mínimo, sabemos que el hashtag #AliouCande se hizo viral y el enlace a la historia fue visto por más de 13 millones de personas sólo en Twitter.

El nombre de Aliou Candé es ahora seguramente conocido. También lo es el papel de la UE en su maltrato y fallecimiento.

