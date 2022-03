El metro de la CDMX fue un regalo para María Félix: "me lo regaló mi marido"

El metro de la Ciudad de México es uno de los transportes más importantes en la capital del país, donde diariamente, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Metro transportó en enero del 2022 a 70.6 millones de personas.

Si bien, hoy en día estamos acostumbrados a tener un transporte público que abarca la mayoría de la CDMX, durante sus inicios, este medio fue algo muy novedoso para su época.

Desde su construcción, se ha contado una historia que relaciona al transporte colectivo con la actriz del cine de oro mexicano, María Félix.

"El Metro de la ciudad de México es mío, me lo regaló mi marido"

En un video compartido por la cuenta "María Félix Vlogs", se un testimonio de la actriz realizado en una entrevista con el periodista Ricardo Rocha donde asegura que María Bonita es la dueña del sistema de transporte colectivo.

“Si no me lo quieren creer o no, no cambia nada, pero mi maravilloso Metro de la Ciudad de México es mío, mi marido me lo regaló, pero yo se lo regalo a mis mexicanos”, se puede oír en el video.

De acuerdo con la propia actriz, su marido, el empresario francés Alex Berger, fue el primero en dar la idea de construir el metro en la capital, y María Félix aseguró que este fue un regalo de Berger hacia ella.

"Tú que quieres tanto que tu país progrese, sueñas con eso y eres tan farolona, ahí te va un regalo", el metro de la CDMX.

María Félix afirmaba que ella y su marido participaban activamente en las reuniones que celebraban con el dueño de ICA, y el regente Alfonso Corona del Rosal, para la construcción del Metro de la ciudad, las cuales se realizaban en la casa de la actriz.

El empresario fue el intermediario con el Gobierno francés para financiar al Gobierno mexicano de este importante medio de transporte. Y el 29 de abril de 1967 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para construir el Sistema de Transporte Colectivo.

María Félix es dueña del metro: ¿Mito o realidad?

Hasta el momento, las declaraciones de la actriz quedaron en la mente de los mexicanos, pero no fue hasta que el metro de la CDMX festejó el centenario del natalicio de María Félix, y resolvió la historia de La Doña.

El entonces Subdirector General Jurídico de Administración y Finanzas del STC, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, durante la presentación de la exposición en conmemoración de María Bonita, Suárez del Real confirmó la influencia de María Félix para impulsar la construcción del Metro en la capital.

“En efecto, el señor Berger, participó en el proceso de construcción de las primeras tres líneas. En efecto, en casa de María Félix se llevaron reuniones de trabajo entre el ingeniero Bernardo Quintana, el abuelo del actual presidente de ICA, junto con el gerente Corona del Rosal”.

Con estas declaraciones, se confirma que María Félix si fue una parte importante en la construcción y en que la capital del país tuviera un transporte a la altura de las ciudades más importantes del mundo.